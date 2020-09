The Mandalorian: Baby Yoda gewinnt seinen ersten Kreativ-Emmy

The Mandalorian ist sicherlich die bisher "größte" Serie, die man auf Dis­ney+ sehen kann, in gut einem Monat geht es auch bereits mit Staffel 2 weiter. Aktuell wurde die erste Staffel bei den TV-Oscars ausgezeichnet, im Prinzip gab es auch einen Emmy für The Child alias Baby Yoda.

Die "handwerklichen" Emmys

Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)

Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) or Animation

Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) or Animation

Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)

Am kommenden Wochenende werden die Emmy Awards 2020 vergeben, auch die TV-Oscars müssen zum ersten Mal auf eine virtuelle Veranstaltung ausweichen. Einige der begehrten Fernsehpreise wurden aber bereits vergeben, nämlich die so genannten Creative Arts Emmys. Diese ehren Kostümbildner, Produktionsdesigner, Spezialisten für visuelle Effekte, Make-up- und Haarstylisten sowie andere "Handwerker", die Fernsehen zum Leben erwecken.Zu den großen Gewinnern der Creative Arts Emmys zählte die Disney+-Serie The Mandalorian. Denn die erste Star Wars-Realserie konnte sich gleich fünf Trophäen sichern, einen großen Anteil daran hatte Baby Yoda. Denn für die Episode 2 mit dem Titel The Child gab es eine Auszeichnung für "Outstanding Special Visual Effects" und in dieser Folge stand eben das Debüt von Baby Yoda im Mittelpunkt. In dieser Kategorie konnte sich The Mandalorian gegen die Netflix-Serien Lost in Space und Stranger Things sowie die HBO-Produktionen Watchmen und Westworld durchsetzen.Weitere Preise gab es in folgenden Kategorien:Auch die HBO-Serien Watchmen und Succession wurden ausgezeichnet (insgesamt fünf Mal), Netflix wurde für Stranger Things, The Crown und The Ranch geehrt. The Mandalorian und andere Serien können ihre Bilanz natürlich noch aufstocken, denn sie kann u. a. noch als besten Drama-Serie ausgezeichnet werden.