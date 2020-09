The Mandalorian: Disney+ zeigt erste Bilder aus Staffel 2 der Hitserie

Disney+ ist vor knapp einem Jahr in den USA gestartet und der ganz gro­ße Hit des neuen Streaming-Dienstes war The Mandalorian, die erste Real-Serie aus dem Hause Star Wars. Ende Oktober startet die zweite Staffel und nun gibt es erste Bilder daraus zu sehen.

Bekanntes Ensemble

Wer kommt dazu?

The Mandalorian war wie erwähnt der ganz große Hit von Disney+, Kritiker verweisen aber auch darauf, dass es auch der einzige ganz große Erfolg war, den das Streaming-Portal in seiner noch jungen Geschichte hatte. Das werden wohl auch viele bestätigen können, die im Frühjahr in Europa in Sachen Abonnement zugegriffen haben: Denn abgesehen von den Abenteuern des Star Wars-Kopfgeldjägers und dessen kleinen grünen Begleiters hat Disney+ nicht viele interessante Eigenproduktionen zu bieten.So lassen die versprochenen Marvel-Serien auf sich warten, eine Produktion vom Format Mandalorian sucht man vergebens. Immerhin kommt am 30. Oktober die Star Wars-Serie selbst zurück und Entertainment Weekly hat nun die ersten Bilder aus der zweiten Staffel veröffentlicht.Spoiler muss man allerdings keine befürchten, zu sehen sind vor allem die bereits aus der ersten Staffel bekannten Charaktere, allen voran Pedro Pascal als Mandalorianer und The Child alias Baby Yoda. Dazu kommen Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune) und Giancarlo Esposito (Moff Gideon).In dem längeren Bericht des Unterhaltungsmagazins sprechen Showrunner Jon Favreau sowie Executive Producer und Regisseur Dave Filoni auch über das weltweite Phänomen, das die Serie ausgelöst hat. Allzu viel über die zweite Staffel verraten die beiden allerdings nicht. Kein Wunder: Bereits bei Staffel 1 schaffte man es, das größte Geheimnis - die Existenz von Baby Yoda - geheim zu halten.Interessante Gerüchte gibt es jedenfalls zur Genüge, allen voran jenes, dass Rosario Dawson als Clone Wars-Fanliebling Ahsoka Tano ihr Real-Debüt geben wird. Außerdem sollen u. a. Temuera Morrison (Jango Fett in den Star Wars-Prequels) und Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) als Bo-Katan Kryze zu sehen sein.Die Macher versprechen jedenfalls, dass die neue Staffel eine "größere Story" mit sich bringen wird. Der Fokus der Serie soll nicht mehr ausschließlich auf "Mando" liegen: "Mit der Vorstellung neuer Charaktere gibt es Möglichkeiten, anderen Handlungssträngen zu folgen", erklärt Favreau.