Klarmobil Daten-Bonus verlängert: Allnet-Flats 2 GB extra im D1-Netz

Tarife-Übersicht

Allnet Flat 5 statt 3 GB die ersten 24. Monate 9,99 statt 19,99 Euro im Monat

Allnet Flat mit 7 statt 5 GB die ersten 24. Monate 14,99 statt 24,99 Euro im Monat

Allnet Flat mit 12 statt 10 GB die ersten 24. Monate 19,99 statt 29,99 Euro im Monat

Alle Tarife enthalten

Telefon- und SMS-Flat in alle deutsche Netze

EU-Roaming

25 Mbit/s Download

oder 50 Mbit/s gegen 3 Euro Aufpreis monatlich

Gegen Aufpreis schnelleres Internet

Anschlusspreis

Klarmobil

Es handelt sich bei den Tarifen um Laufzeitverträge mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Dabei kann man aktuell aber nicht nur mehr Daten abstauben, sondern auch beim monat­lichen Grund­preis sparen. Jeweils 10 Euro spart man derzeit in den erste zwei Jahren monatlich - also 240 Euro. Klarmobil bietet D-Netz-Qualität mit hoher Netzabdeckung und Empfangsqualität, was die Angebote von Klarmobil jetzt recht attraktiv macht. Alle Aktions-Tarife laufen laut den Angaben im Datenblatt ("D1") auf der Klarmobil-Website im Netz der Telekom.Klarmobil hat das Angebot in den letzten Tagen noch einmal etwas überarbeitet und bietet jetzt folgende Preise in den ersten 24 Monaten an. Nach 24 Monaten zahlt man dann den vollen Preis.Das Angebot mit den 2 GB LTE kostenlos dazu gilt bei Buchung einer der drei Aktions-Tarife bis zum 23. Juni 2020. Zusätzlich gibt es für alle Neukunden noch ein weiters Extra: Die Zeitung- und Magazin-Flatrate Readly bekommt man für drei Monate kostenlos dazu. Mit Readly kann man per Android, iOS- oder Web-App zum Beispiel diverse Tech-Magazine (auch aus den USA, UK, etc.) und viele andere Zeitschriften kostenlos lesen.In den Tarifen enthalten ist eine Internetflat mit jetzt 5, 7 oder 12 GB LTE 25, also mit bis zu 25 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und 5 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit. Wer die LTE 50-Option bucht, erhält je nach Netzverfügbarkeit bis zu 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und 25 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit.Bei Abschluss des Vertrags wird ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro verlangt.