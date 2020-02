Microsoft kündigt drei neue Funktionen für die neue Office-App an

Microsoft hat heute die allgemeine Verfügbarkeit der neuen zusammen­gefassten Office-App für iOS bekannt gegeben - enthalten sind dabei Word, Excel und PowerPoint. Die Android-Version war schon vor ein paar Tagen gestartet.

Erste Verbesserungen starten bereits

Kein ETA für die neuen Funktionen

Microsoft

Nach der langen Beta-Phase für die "Office"-App für Smartphones steht sie nun allen Interessierten zur Verfügung. In einem Blogbeitrag hat Microsoft jetzt bestätigt, dass die neue App für iOS und Android jetzt weltweit gestartet ist und kostenlos im App Store und bei Google Play zu haben ist.Zudem kündigt das Office-Team gleich noch Verbesserungen an. Aufgrund des Feedbacks der Beta-Benutzer hat Microsoft bereits weitere Verbesserungen vorgenommen. Dazu gehört die Unterstützung von Speicherdiensten von Drittanbietern wie Box, Dropbox, Google Drive und iCloud, sowie Vorlagen zum Erstellen neuer Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen sowie allgemeine Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.Das Team arbeitet aber auch noch an drei großen, neuen Funktionen: Word-Diktat, Excel-Karten-Ansicht und Gliederungen in PowerPoint.Die Diktat-Funktion wird Stimmeingaben in geschriebenen Text verwandeln und Sprachbefehle zum Beispiel für Formatierung und Zeichensetzung unterstützen. Die Excel-Karten-Ansicht soll Daten in einer Excel-Tabellenzeile in einem einfachen, verständlichen Kartenformat anzeigen und bearbeitbar machen, ohne das man Spalten bekommt, die über die Bildschirmgrenzen hinausgehen.Zur Gliederung für PowerPoint erklärt das Office-Team, dass man in Kürze auch mit der Office-App auf dem Smartphone Inhalte der Präsentation als einfache Gliederung packen kann und PowerPoint-Designer diese in Folien mit dem richtigen Stil, Layout und der richtigen Formatierung der Vorlage umwandelt.Wann diese neuen Funktionen genau dazu kommen sollen wurde aber noch nicht genannt.