"Erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte": Telekom im Rausch

Die Telekom befindet sich im unternehmerischen Höhenrausch: Der Kon­zern konnte in 2019 in allen Bereichen seine Ergebnisse steigern und fei­ert offiziell das "erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte". Der er­wirtschaftete Überschuss macht einen Sprung um fast 80 Prozent.

Für die Telekom war 2019 ein Rekordjahr in allen Bereichen

Vom Umsatz bleibt mehr

MagentaCloud - Cloud-Speicher der Telekom in Windows nutzen

Euphorischer könnte die Verkündung der Geschäftszahlen 2019 bei der Deutschen Telekom nicht ausfallen: "Umsatzrekord, Gewinnwachstum in allen operativen Segmenten und ein er­neu­tes Plus bei den Investitionen: Die Deutsche Telekom schaut auf das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte zurück", so das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung. Vor­stands­vor­si­tzen­der Tim Höttges sieht im erreichen dieser Rekordzahlen nicht weniger als einen "historischen Tag" für sein Unternehmen, man habe die Position als "klare Nummer Eins der Branche in Europa bestätigt".Getragen werden diese euphorischen Äußerungen unter anderem von einem klaren Wachs­tum des Umsatzes, der 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent auf 80,5 Mil­li­a­rden Euro angestiegen war. Zu verdanken hat das Unternehmen diese Entwicklung auch dem starken Geschäft der US-Tochter, die in zwölf Monaten 6,4 Millionen Kunden hin­zu­ge­win­nen konnte und nun 86 Millionen zahlende Kunden zählt. "2019 war damit das sechste Jahr in Folge mit einem Kundenplus von mehr als 5 Millionen", so der Konzern zu der Entwicklung in den USA. Alleine auf T-Mobile US entfällt in 2019 ein Umsatz von umgerechnet rund 42 Milliarden Euro.Ein Blick auf Deutschland zeigt, dass hier die Entwicklung der Geschäftszahlen weniger dynamisch verläuft. So kann die Telekom für das gesamte operativen Segment hierzulande eine Umsatzsteigerung um 0,9 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro verkünden. Wie der Konzern betont, habe man sich hier vor allem auf den Ausbau des Internetangebots konzentriert und will jetzt "28 Millionen Haushalte und Un­ter­neh­mens­stand­orte" Supervectoring mit Band­brei­ten bis zu 250 Mbit/s bieten können. Das Segment Europa steuert 2019 noch einmal 12,2 Milliarden Euro - und damit 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr - zum Gesamtumsatz bei.Besonders freuen sich die Konzernlenker aber über die Entwicklung des Kon­zern­über­schus­ses. Der liegt mit 3,9 Milliarden im Vergleich zu 2018 um satte 79 Prozent höher. Diese Entwicklung will der Konzern jetzt auch im Geschäftsjahr 2020 weiter vorantreiben. Großen Einfluss dürfte hier auch wieder das US-Geschäft haben, da die US-Tochter dort kurz vor der Übernahme des Konkurrenten Sprint steht.