Snapdragon X60: Smartphones surfen per 5G-Bündelung noch schneller

Qualcomm hat mit dem Snapdragon X60 die dritte Generation seiner 5G-Modems vorgestellt, die erstmals in Form von 5-Nanometer-Chips auf den Markt kommen und in den Top-Smartphones des Jahres 2021 stecken werden - auch im iPhone

Mehr Frequenzen, mehr Datenströme, mehr Geschwindigkeit

Qualcomm

Das Qualcomm Snapdragon X60 5G-Modem ist nach Angaben des Herstellers das erste Baseband-Design, das bereits in einer auf fünf Nanometer geschrumpften Strukturbreite auf den Markt kommt. Dadurch ergeben sich unter anderem Vorteile beim noch immer hohen Energiebedarf von 5G-Modems, der dadurch gesenkt werden soll. Die weiteren Komponenten außerhalb des Basebands werden allerdings weiter im 7-Nanometer-Maßstab gebaut.Das separat neben einem High-End-SoC zu verbauende X60-Modem bringt eine Reihe von Neuerungen mit, wobei das Hauptaugenmerk auf der Möglichkeit der Aggregation über verschiedene 5G-Bänder hinweg liegt. Das heißt, das Modem kann bei Bedarf gleichzeitig in mehreren mmWave- und sub6-Bändern funken, um so noch höhere Übertragungsraten zu erzielen.Auch die Carrier-Aggregation in mehreren 5G sub6-Bändern in FDD- und TDD-Spektren wird von dem neuen Modem erstmals unterstützt. Insgesamt soll so eine erheblich höhere Bandbreite erzielt werden können, wobei Qualcomm von bis zu 7,5 Gigabit/s im Downstream und maximal drei Gigabit/s im Upstream spricht. Dies entspricht im Grunde allerdings bereits dem, was das Unternehmen für das aktuelle Snapdragon X55 angegeben hat.Eine weitere bedeutsame Neuerung ist die Unterstützung für Voice-over-NR, womit erstmals auch direkt das 5G-Netz für Sprachtelefonie genutzt werden soll. Bisher erfolgt meist ein Fallback auf Voice-over-LTE, also das 4G-Netz, wenn mit einem Gerät mit den aktuellen Snapdragon 5G-Modems telefoniert werden soll.Qualcomm verspricht, dass das Snapdragon X60 5G-Modem ab der ersten Jahreshälfte 2021 in neuen Smartphones vorzufinden sein wird. Vermutlich wird unter anderem Samsung die neuen Modems in seinen Geräten einsetzen. Im Rahmen seiner erneut verlängerten Kooperation mit Apple wird das X60 aber auch in der übernächsten Generation des iPhone in bestimmten Varianten zu finden sein, wie aus Dokumenten zur Einigung zwischen den beiden Unternehmen hervorgeht.Die Fertigung der neuen Modems wird unterdessen bereits vorbereitet, denn Qualcomm will noch im aktuellen ersten Quartal 2020 beginnen, seine Partner mit frühen Samples des Snapdragon X60 5G-Modem zu beliefern, damit diese die Chips testen und ihre Endgeräte-Designs für das neue High-End-Modem anpassen können. Übrigens wird auch das SDX60-Modem wieder für die Abwicklung der Kommunikation in 2G-, 3G- und 4G-Netzen dienen.