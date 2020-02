Erste Aussteller bekannt: Microsoft, Nintendo & Co. auf der E3 2020

Nach einem anfänglichen Leak gewährt nun auch der Veranstalter ESA einen ersten Blick auf die Aussteller der E3 2020. Neben Konsolen-Größen wie Microsoft Xbox und Nintendo, werden auch Ubisoft, Bethesda, Take-Two und Sega ihre neuen Spiele im Sommer präsentieren.

Alle Blicke richten sich auf die Xbox Series X und PS5

Erfahrt alles über die große Spielemesse in L.A.

ESA

Unter dem Motto "Everyone plays" wird die Electronic Entertainment Expo - kurz E3 - auch in diesem Jahr wieder im US-amerikanischen Los Angeles stattfinden. Das hiesige Convention Center öffnet vom 9. bis 11. Juni 2020 seine Pforten für Gamer, Journalisten sowie Ent­wick­ler und dürfte wie üblich einige Spiele-Überraschungen bereithalten. Das für die E3 2020 verantwortliche Unternehmen ESA gab in einer offiziellen Pressemitteilung jetzt bekannt, mit welchen Publishern und Entwicklerstudios man in diesem Jahr auf jeden Fall rechnen kann.Insgesamt wurden zehn Aussteller bestätigt: Microsoft Xbox Nintendo , Ubisoft, Bethesda Softworks, Sega, Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive, Bandai Namco und Warner Bros. Mit dem heutigen Start der offiziellen Homepage zur E3 2020 dürfte sich die Liste an teilnehmenden Studios jedoch noch vergrößern. Nutzer der ResetEra-Community konnten einen Blick auf die Website der Spielemesse werfen, die unter anderem auch Unternehmen wie Activision, Amazon Game Studios , Epic Games, NCSOFT und THQ Nordic auflistet.Spannend wird die E3 2020 vor allem in Hin­sicht auf die beiden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X (Project Scarlett) und PlayStation 5 (PS5). Aller Voraussicht nach wird Sony der Convention in L.A. zuvorkommen und seine Spielekonsole bereits vorab enthüllen. Früh­zei­tig gab der japanische Hersteller bekannt, dass man auch in diesem Jahr nicht an der Gaming-Expo teilnehmen wird. Experten gehen derzeit davon aus, dass man das neue PS5-Design, die ersten Spiele und eventuell sogar das genaue Release-Datum samt Preis noch in diesem Monat erfahren soll. Einen offiziellen Keynote-Termin gibt es allerdings noch nicht.