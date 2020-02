Super Bowl 2020: Disney+ zeigt erste Szenen aus den Marvel-Serien

Der neue Streaming-Dienst Disney+ ist im vergangenen Herbst in den USA gestartet und konnte bereits mit der ersten großen Eigenproduktion The Mandalorian für enorme Begeisterung sorgen. Doch das ist nur der Anfang, vor allem aus dem Hause Marvel soll es künftig diverse weitere exklusive Serien geben.In einer Super Bowl-Werbepause zeigte man die ersten Szenen aus den nächsten drei Marvel-Serien, genauer gesagt The Falcon and the Winter Solider, WandaVision und Loki. Der relativ kurze Spot (Super Bowl-Werbung ist teuer) zeigt im Fall von Loki nur ein schnellen Blick auf den Hauptdarsteller Tom Hiddleston. Das liegt auch daran, dass Loki erst nächstes Jahr auf Disney+ veröffentlicht wird, The Falcon and the Winter Solider und WandaVision hingegen 2020 erscheinen werden.