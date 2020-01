Facebook-Aktie stürzt ab, verliert auf einen Schlag 50 Milliarden Dollar

Das soziale Netzwerk Facebook hat in den vergangenen Jahren ein gutes Quartal nach dem andern vermelden können, doch schon lange befürch­ten Experten, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Nun sind erste Anzeichen da und die Börse reagierte entsprechend nervös.

Absturz an der Börse

sentifi.com Marktstimmen zu :

Von einer Krise kann man bei Facebook wohl noch nicht sprechen, denn das Unternehmen konnte sich auch zuletzt beim Umsatz und Gewinn steigern. Dennoch hat der Konzern von Mark Zuckerberg Probleme: Denn Facebook hat mit steigenden Ausgaben zu kämpfen.Denn diese sind zuletzt regelrecht in die Höhe geschossen, genauer gesagt musste das Unternehmen hier ein Plus von 51 Prozent vermelden. Das bedeutet, dass das letzte Quartal das geringste Wachstum in der Geschichte von Facebook zu verzeichnen hatte, jedenfalls seit das Unternehmen an der Börse notiert ist.Die Anleger reagierten extrem nervös. Zum Börsenstart fiel die Facebook-Aktie um acht Prozent (via CNBC ), damit verlor das Unternehmen rund 50 Milliarden Dollar an Wert. Aktuell liegt Facebook bei knapp 600 Milliarden Dollar Gesamtwert. Solche Abstürze sind zwar an sich kein Grund zur Panik, denn es ist durchaus möglich, dass sich der Kurs in den nächsten Stunden und Tagen wieder erholt.Allerdings kann und darf Facebook das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen: Denn die gesteigerten Ausgaben waren nicht der einzige Grund, warum die Sorgenfalten bei den Anlegern tiefer werden. Denn Facebook warnte auch davor, dass man aufgrund Änderungen hinsichtlich Wettbewerbsrecht und Datenschutz Gegenwind beim Thema Werbung erwartet. Zudem könnten sich Verbesserungen bei der Privatsphäre von iOS und Android negativ auf die Möglichkeit hinsichtlich Werbeanzeigen von Facebook auswirken.CEO Mark Zuckerberg sagte auch im Anschluss an die Bekanntgabe, dass das Thema Privatsphäre das Unternehmen das ganze Jahr 2020 beschäftigen dürfte, auf deren Verbesserung will sich Facebook auch konzentrieren.