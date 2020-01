Facebook: Seiten-Design überarbeitet und an erste Nutzer ausgeliefert

Der Social-Media-Konzern Facebook arbeitet bereits seit längerer Zeit an einem neuen Webseiten-Design. Schon im Mai des letzten Jahres hat das Unternehmen einige Screenshots hierzu gezeigt. Nun haben erste Nutzer die Möglichkeit, das überarbeitete Layout zu Gesicht zu bekommen.

Verteilung nach dem Zufallsprinzip

Das geht aus einem Bericht der slowakischen Seite VosveteIT (via MSPoweruser ) hervor. Mit dem neuen Design wird das Erscheinungsbild des sozialen Netzwerks komplett aus­ge­tauscht. Neben moderneren Grafik-Elementen wurde auch die Anordnung der verschiedenen Be­rei­che verändert. Die Symbole, Beschreibungen und das Logo wurden vergrößert. Darüber hinaus bekommt Facebook jetzt einen durchaus praktischen Dunkelmodus spendiert.Aktuell wird das überarbeitete Design nur we­ni­gen Nutzern angezeigt. Die Einladungen, den neuen Facebook-Look zu testen, sollen zufällig versendet werden und keinem be­stimm­ten Mus­ter folgen. Derzeit gibt es noch keine Op­tion, das moderne Layout ohne eine Einladung manuell zu aktivieren. In unserer Bildergalerie lassen sich jedoch einige Screen­shots finden, um einen kleinen Vorgeschmack auf die kom­men­den Änderungen erhalten zu können.Leider hat Facebook bislang noch nicht be­kannt­ge­ge­ben, nach welchem Zeitplan der Rollout des neuen Designs erfolgt. Womöglich wird das überarbeitete Layout in den nächsten Wochen und Monaten ausschließlich einem kleinen Kreis an Nutzern zur Verfügung gestellt. Damit können noch Anpassungen vorgenommen werden, falls es zu viel negatives Feedback gibt. Im späteren Verlauf des Jahres dürfte das Design dann für alle Nutzer sichtbar sein.