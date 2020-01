Das sind die Stau-Hauptstädte: Deutsche stehen immer länger im Stau

Die Navigations-Spezialisten von TomTom haben ihre neue Analyse der Stau-Daten der Welt vorgelegt. Auch für Deutsche ist das Ergebnis klar: In Städten stehen Autofahrer immer länger im Stau. Der Negative-Spitzenreiter in Sachen Blechlawinen: Hamburg.

Wer in deutschen Städten Auto fährt, steht immer länger im Stau

Vergleich noch sehr entspannt

Pixabay

Wie steht es um die Entwicklung der Mobilität in deutschen Städten. Geht es um Autofahrer, sehen die Navigations-Spezialisten von TomTom in ihrer jährlichen Analyse der Stau-Daten einen klaren Trend: Wer in deutschen Städten mit dem PKW unterwegs ist, steht immer länger im Stau. Wie der Traffic Index 2019 aufzeigt, der am Mittwoch in München vorgestellt wurde und über eine eigene Webseite einsehbar ist, steht die Stau-Entwicklung in direktem Zusammenhang mit der wachsenden Bevölkerung in den Ballungsräumen.TomTom berechnet für seine Analyse zunächst einen Basiswert für jede Stadt, der die Fahrzeiten aller Fahrzeuge im gesamten Straßennetz bei "freiem Verkehrsfluss" festlegt. Auf Basis dieses Referenzwertes wird dann der "Überlastungsgrad" durch Staus berechnet. Der angezeigte Prozentsatz gibt dabei an, wie viel länger ein Fahrer im Vergleich zum Basiswert für seine Strecke benötigt. Für Deutschland ergibt sich folgende Negativ-Hitliste der schlimmsten Stau-Städte Die Stau-Hauptstadt Deutschlands bleibt wie im letzten Jahr Hamburg mit einem Wert von 34 Prozent. Auf das gesamte Jahr 2019 gesehen verbrachten Autofahrer hier 131 Stunden im Stau. Die genaue Analyse zeigt, dass der 20. Oktober mit einem Wert von 56 Prozent der schlimmste Stau-Tag war, der 25. Dezember war mit einem Wert von 10 Prozent fast staufrei.Auf Platz zwei folgt Berlin mit sehr ähnlichen Werten und einem Überlastungsgrad von 32 Prozent. Die größte Negative-Entwicklung zeigt Wiesbaden, dass ebenfalls auf 32 Prozent kommt, im Vergleich zum Vorjahr aber um 8 Prozentpunkte zulegt. Darauf folgen München, Nürnberg und Stuttgart, die mit einem Wert von 30 Prozent keine Veränderungen beim Überlastungsgrad zeigen.Im Internationalen Vergleich geht es deutschen Autofahrern in Städten aber noch sehr gut. Negativ-Spitzenreiter Hamburg schafft es im Weltranking gerade einmal auf Platz 70. Die schlimmste Stau-Stadt der Welt ist demnach Bangalore in Indien mit einem Wert von 71 Prozent.