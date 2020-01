iOS 13.3.1 ist da und bringt Kontrolle über U1 Ultrabreitbandchip

Apple hat soeben ein weiteres Update für iOS 13 veröffentlicht: iOS 13.3.1 ist da und behebt laut dem iPhone-Riesen ein paar bekannte Pro­bleme, darunter Fehler mit Mail, mit der Foto-Bearbeitung sowie Probleme mit CarPlay.

So bekommt man iOS 13.3.1

Release Notes

Behebt ein Problem bei Kommunikationslimits, durch das Kontakte ohne die Eingabe des Bildschirmzeitcodes hinzugefügt werden konnten

Fügt eine Einstellung hinzu, mit der die Verwendung der Ortungsdienste durch den U1 Ultrabreitbandchip gesteuert werden kann

Korrigiert ein Problem, das eine kurze Verzögerung vor dem Bearbeiten von Deep Fusion-Fotos des iPhone 11 oder iPhone 11 Pro verursachen konnte

Löst ein Problem bei Mail, durch das entfernte Bilder trotz deaktivierter Einstellung "Entfernte Bilder laden" geladen werden konnten

Behebt ein Problem, bei dem in Mail mehrere Dialogfenster zum Widerrufen angezeigt werden konnten

Korrigiert ein Problem, bei dem FaceTime die rückseitige Ultra-Weitwinkelkamera anstelle der Weitwinkelkamera verwenden konnte

Löst ein Problem, bei dem das Senden von Push-Mitteilungen über WLAN fehlschlagen konnte

Korrigiert ein Problem mit CarPlay, das bei bestimmten Fahrzeugen zu verzerrtem Klang bei Telefonaten führen konnte

Fügt Unterstützung für Siri-Stimmen in indischem Englisch für den HomePod hinzu

Informationen zu den Sicherheitsinhalten von Apple-Softwareupdates findest du unter: https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple

Außerdem bekommt iOS jetzt eine neue Einstellungsmöglichkeit für die Ortungsdienste, die mit dem neuen U1 Ultrabreitbandchip bereitgestellt werden. Weitere Neuerungen gibt es soweit bekannt ist nicht. Das neue iOS-Update ist dabei als ein nicht si­cher­heits­relevantes Update gekennzeichnet und bringt vor allem Verbesserung und Fehlerbehebung. Das Update wird allen Nutzern vom iOS 13 empfohlen.iOS 13.3.1 behebt zwei Fehler im Mail: Dabei werden entfernte Bilder trotz deaktivierter Einstellung "Entfernte Bilder laden" geladen; zudem gab es ein Problem, durch das unter Umständen nicht ein sondern mehrere Dialogfenster zum Widerrufen angezeigt werden konnten. Andere Bugfixes betreffen CarPlay, den HomePod und die Bilderbearbeitung. Die kompletten Release Notes fügen wir am Ende des Beitrags an.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Die Verteilung erfolgt als Over-The-Air-Update (OTA) je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen.iOS 13.3.1 enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Dieses Update: