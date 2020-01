Klarmobil mit Daten-Bonus: Jetzt 2 GB extra in allen Allnet-Flats

2 GB gratis Datenvolumen in jedem Allnet-Tarif: Nur für kurze Zeit startet der Mobilfunkanbieter Klar­mobil ein besonderes Angebot für Neu­kunden, bei dem man jetzt zum Beispiel ein 8 GB LTE-Daten­paket plus Telefon- und SMS-Flat zum Preis für 14,99 Euro bekommt.

Bis zu 240 Euro sparen!

Anschlusspreis

Tarife-Übersicht

Allnet Flat 4 statt 2 GB die ersten 24. Monate 9,99 statt 19,99 Euro im Monat

Allnet Flat mit 8 statt 6 GB die ersten 24. Monate 14,99 statt 24,99 Euro im Monat

Allnet Flat mit 12 statt 10 GB die ersten 24. Monate 19,99 statt 29,99 Euro im Monat

Allnet Flat mit 8 GB LTE ab 14,99 Euro/Monat

Klarmobil

Dabei kann man nicht nur mehr Daten abstauben, sondern auch beim monat­lichen Grund­preis sparen: Für Neukunden ist in den ersten 24 Monaten der Preis kräftig (jeweils um 10 Euro) reduziert, was die Angebote von Klarmobil jetzt recht attraktiv macht. Denn Klarmobil bietet D-Netz-Qualität mit hoher Netzabdeckung und Empfangsqualität.Der Preis für den Tarif wurde gesenkt, gleichzeitig wurde das Inklusiv-Datenvolumen für die Aktion angehoben. Man spart also schon einmal 240 Euro im Vergleich zu dem regulären Tarifangebot und bekommt dann noch jeweils 2 GB extra Datenvolumen. Genutzt werden je nach Bereitstellungspartner in den einzelnen Regionen das Netz der Telekom und von Vodafone . Dabei werden allerdings standardmäßig nur maximale Download­ge­schwindig­keiten von 21,6 Mbit/s zur Verfügung gestellt. Laut dem Anbieter gibt es aber eine LTE 50-Option, für die man monatlich 5 Euro zusätzlich zahlt.In dem Tarifen enthalten ist eine Internetflat mit jetzt 4, 8 oder 12 GB LTE 25, also mit bis zu 21.6 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und 3,6 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit. Zum Tarifangebot gehört jeweils eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming.Bei Abschluss des Vertrags wird ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro verlangt. Bis 20. Februar ist das Angebot zu haben.Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um zwölf Monate, wenn man nicht drei Monate vor Laufzeitende kündigt. Den reduzierten Tarif kann man online bis zum 20. Februar unter klarmobil.de sowie in den Shops von mobilcom-debitel buchen.