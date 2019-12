Klarmobil-Neujahreskracher: Jetzt 384 Euro sparen und LTE 50 gratis

Klarmobil verdoppelt zum Jahreswechsel kostenlos die Download-Geschwindigkeit in den LTE-Tarifen. Alle Allnet-Flats mit 24 Monaten Laufzeit bekommen jetzt so LTE 50 statt LTE 25 gratis für die gesamte Laufzeit, wenn man bis zum 24. Januar den Vertrag abschließt.

Allnet-Tarife jetzt inklusive LTE 50

Allnet Flat 2 GB jetzt die ersten 24. Monate 9,99 statt 22,99 Euro im Monat

Allnet Flat 6 GB jetzt die ersten 24. Monate 14,99 statt 24,99 Euro im Monat

Allnet Flat 10 GB jetzt die ersten 24. Monate 19,99 statt 29,99 Euro im Monat

Allnet Flats jetzt mit LTE 50-Option gratis

Klarmobil

Der Mobilfunkanbieter Klar­mobil startet jetzt den "Neujahrskracher" für Neukunden. Für kurze Zeit wird dabei in allen Allnet-Flats die LTE 50-Option kostenlos inklusive angeboten. Nutzer erhalten damit bei Verfügbarkeit statt maximal 25 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit bis zu 50 Mbit/s. Regulär kostet dieser LTE-Boost monatlich bei Klarmobil drei Euro. Zudem sind für Neukunden alle Tarif-Angebote preislich reduziert. Der Rabatt beläuft sich dabei auf bis zu 384 Euro für die zwei Jahre Mindestlaufzeit. Welche Tarife dabei verfügbar sind, haben wir am Ende des Beitrags aufgelistet.So gibt es jetzt zum Beispiel wieder die Allnet Flat mit 6 GB LTE plus Telefon- und SMS-Flat für 14,99 statt 24,99 Euro im Monat. EU-Roaming ist in diesem Angebot natürlich auch dabei. Man spart also schon einmal 240 Euro im Vergleich zu dem regulären Tarifangebot und bekommt dann noch doppelte Datengeschwindigkeit im Wert von noch einmal 72 Euro dazu. Die Gesamtersparnis liegt damit bei 312 Euro. Die größte Gesamtersparnis von 384 Euro bekommt man im Übrigen bei dem Einsteigertarif mit 2 GB, der jetzt für 9,99 statt 22,99 Euro im Moant zu haben ist.In dem Tarif enthalten ist jeweils eine Internetflat mit bis zu 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Ab Erreichen des Inklusivvolumens wird auf 32 kbit/s gedrosselt. Zum Tarifangebot gehört eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Genutzt wird das Netz von Vodafone Bei Abschluss des Vertrags wird ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro verlangt. Nach zwei Jahren Vertragslaufzeit erhöht sich der monatliche Preis - entsprechend sollte man das im Auge behalten. Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um zwölf Monate, wenn man nicht drei Monate vor Laufzeitende kündigt.Wer das Angebot nutzen möchte, muss allerdings schnell sein, die Aktion läuft nur wenige Tage bis zum 24. Januar 2020. Das Angebot ist ab sofort unter www.klarmobil.de sowie in zahlreichen Shops von mobilcom-debitel zu haben.