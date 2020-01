Samsung Galaxy S20: Auch die 5G-Modelle sind offenbar frei verfügbar

Die neuen Smartphones der Samsung Galaxy S20-Serie kommen offen­bar wie das neue Modell mit Falt-Display Samsung Galaxy Z Flip in vielen europäischen Ländern in allen Varianten in den freien Handel. Dies legen Angaben von Händlern nahe, die sämtliche Modelle listen, unabhängig davon, ob 5G-Support an Bord ist, oder nicht.

Samsung

Wie aus uns vorliegenden Angaben aus den Datenbanken diverser Einzelhändler hervorgeht, plant Samsung eine breite Verfügbarkeit aller Modelle der Galaxy S20-Serie. Neben den "normalen" Versionen mit integriertem 4G-Modem sollen auch alle Varianten der Modellreihe mit Unterstützung für die neuen 5G-Mobilfunknetze vielerorts ohne Einschränkungen zu haben sein.Bisher war es auch bei Samsung üblich, die teuren 5G-fähigen Modelle der Spitzen-Smartphones in Deutschland und anderen europäischen Ländern zunächst nur in Kooperation mit Netzbetreibern anzubieten. Selbst das günstigere Samsung Galaxy A90 5G war zunächst meist nur über den Abschluss oder die Verlängerung von Mobilfunkverträgen zu haben. Mit dem Galaxy S20 ändert sich dies.In diversen europäischen Ländern sind die neuen Smartphones der S20-Serie bereits bei Händlern mit offiziellen Vertriebsdaten gelistet. Dabei sind auch das Samsung Galaxy S20 5G, das Samsung Galaxy S20 Plus 5G und das ausschließlich mit 5G-Modem erhältliche Samsung Galaxy S20 Ultra 5G zu finden, so dass davon auszugehen ist, dass der koreanische Mobilfunkkonzern zwar weiterhin mit seinen Partnern unter den Netzbetreibern kooperiert, aber weitestgehend keine Exklusivität geplant ist.Natürlich ist es dennoch möglich, dass einige Modelle trotzdem vereinzelt nur im Rahmen von Mobilfunkverträgen zu haben sind. Wer möchte, kann in diesem Fall aber wohl einfach den Kauf über einen ausländischen Händler erwägen, schließlich verkaufen Amazon & Co auch über Ländergrenzen hinweg. Auf diese Weise kann man dann zum Beispiel auch das Samsung Galaxy S20 Ultra in den Varianten mit 128 oder 512 Gigabyte Arbeitsspeicher erhalten.