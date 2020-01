The Mandalorian: Baby Yoda-"Puppe" kostet fünf Millionen Dollar

The Mandalorian war der erste ganz große Hit des neuen Streaming-Dienstes Disney+ und begeisterte Kritiker wie Star Wars-Fans. Der eigentliche Star war dabei ein Charakter mit dem offiziellen Namen "The Child", der aber besser als Baby Yoda bekannt ist.

Mehrere Millionen Dollar wert

Die Spoiler-Warnung sparen wir uns an dieser Stelle, denn auch jene, die auf den offiziellen Start des Disney-Streaming-Dienstes warten, werden sicherlich längst mitbekommen haben, dass eine Baby-Version von Yoda in der ersten Staffel von The Mandalorian eine wesentliche Rolle spielt.Die Macher der Serie haben für die Figur einen Ansatz alter Schule gewählt: Denn Baby Yoda ist in vielen Aufnahmen kein computeranimierter Charakter, sondern eine Puppe. Natürlich ist das aber keine simple Puppe, sondern ein ausgeklügeltes mechanisches High-Tech-"Wesen", das vor allem für Nahaufnahmen zum Einsatz kommt und entsprechend in der Lage ist, lebensechte Mimik darzustellen.So eine High-Tech-Requisite ist alles andere als alles andere als günstig. Der Schauspieler Adam Pally hat nun gegenüber Entertainment Weekly verraten, dass die Baby Yoda-Puppe sage und schreibe fünf Millionen Dollar wert ist. Pally spielt in der letzten Episode der ersten Staffel einen imperialen Scout, der Baby Yoda schlagen muss.Beim ersten Take dieser Szene fiel der Schlag zu energisch aus, worauf er von The Mandalorian-Produzent und -Showrunner Jon Favreau zu hören bekam, dass er etwas sanfter sein sollte, weil die Puppe rund fünf Millionen Dollar gekostet habe. Pally meinte, dass er in den darauffolgenden drei Takes völlig gehemmt war und nervös sein Ziel verfehlt hat.The Mandalorian wird natürlich für eine zweite Staffel zurückkehren und dabei wird sicherlich auch Baby Yoda nicht fehlen. Details sind nicht bekannt, die Figur ist für Disney aber reines Merchandise-Gold, weshalb wir in Zukunft noch viel von diesem grünen Wesen zu sehen bekommen werden.