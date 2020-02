The Mandalorian: Pro7 zeigt Folge 1 im Free-TV als Werbung für Disney+

In rund einem Monat startet im deutschsprachigen Raum der Streaming-Dienst des Disney-Konzerns. Absolutes Highlights des Starts von Disney+ ist The Mandalorian, die erste Real-Serie aus dem Star Wars-Universum. Und die gibt es zum Start auch im Free-TV zu sehen.

Kooperation von altem und neuem Fernsehen

Disney+

Disney hat einen Monat vor dem Start seines in den USA bereits enorm erfolgreichen Streaming-Dienstes die Werbeaktivitäten in Deutschland intensiviert bzw. den Startschuss gegeben. So können Interessierte seit Anfang dieser Woche ein vergünstigtes Abonnement bekommen, das Jahres-Abo erhält man bis zum offiziellen Start von Disney+ am 24. März 2020 für rund 60 Euro, das sind zehn Euro weniger als regulär.Doch das ist natürlich nicht alles, man versucht auch traditionelle Kanäle zu erreichen, genauer gesagt das lineare TV. Und das ist durchaus interessant, denn schließlich gelten Netflix, Disney+ und Co. als die neuen Erzfeinde des traditionellen Fernsehen. Deshalb ist die Kooperation zwischen Disney und dem Privatsender ProSieben auch durchaus bemerkenswert.Denn auf ProSieben wird es am 22. März 2020 im Hauptabendprogramm die Free-TV-Premiere von "Star Wars: Die letzten Jedi" zu sehen geben. Die Besonderheit ist, dass vor der Ausstrahlung von Kino-Episode 8 die erste Folge von The Mandalorian gezeigt wird (via Caschy ) und das eben noch bevor Disney+ bei uns gestartet ist. Um 20.15 Uhr gibt es also die Serienepisode zu sehen, der Film folgt dann um 20.50 Uhr.Das ist natürlich eine PR-Aktion, von der beide Beteiligten profitieren wollen: Disney+ erhofft sich dadurch Werbung für seinen neuen Streaming-Dienst, ProSieben will an seinem Star Wars-Tag möglichst hohe Einschaltquoten erzielen. Denn Fans bekommen an diesem Tag die volle Ladung "Krieg der Sterne", denn um 17.50 Uhr zeigt ProSieben mit "Das Imperium schlägt zurück" den unbestritten besten Star Wars-Film aller Zeiten.