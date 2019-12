Neue Daten-Tarif-Aktion: 5 GB 150 Mbit/s Telekom-Netz für unter 5 Euro

Nur für kurze Zeit

Zudem gibt es den Green Data L Tarif mit 5 GB jetzt auch ab 4,99 Euro effektiven Monats­preis. Das Ganze wird möglich durch eine Rabatt­aktion von Logitel, bei der es über die gesamte Lauf­zeit einen "Zuschuss" zu dem regulären Monats­preis von Mobilcom Debitel gibt. Zudem senkt Logitel den Monats­preis in den ersten 24 Monaten jeweils durch ein einmaliges Aktionsguthaben.Logitel bietet die Rabattaktion für die reinen Internet-Tarife Green Data von Mobilcom Debitel nur für kurze Zeit an. Es handelt sich dabei um die Telekom Green Data Tarife, die es wahlweise mit 5 GB oder mit 15 GB Datenvolumen gibt.So zahlt man in den ersten zwei Jahren durch die Aktionsgutschrift einen effektiven Monats­preis von 4,99 Euro für Green Data L mit 5 GB (an­schließ­end steigt der Preis auf 19,99 Euro im Monat), sowie 9,99 Euro für Green Data XL Spezial mit 15 GB (an­schließ­end steigt der Preis auf 29,99 Euro im Monat). Beide Tarif-Angebote haben eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten.Logitel bietet zu diesem Angebot auch noch vergünstigte Hardware an - zum Beispiel ein Apple iPad (allerdings derzeit nur als WiFi-Variante) oder ein Samsung Galaxy Tab S4 LTE . Die Tarife sind reine Daten-Tarife, bei dem Telefonate nicht möglich sind. Es ist also ein ideales Angebot zum Beispiel zur Nutzung im Tablet oder für ein Notebook unterwegs. SMS-Empfang und Versand sind freigegeben und kosten 19 Cent je SMS in alle deutschen Netze.Wer einen der beiden Tarife über Logitel bucht, bekommt für die ersten 24 Monate lang jeweils einen Rabatt gewährt. Anschließend entfällt der Rabatt und man müsste entsprechend mehr zahlen. Ab dem 25. Monat steigt der Preis also deutlich an, und wenn man nicht rechtzeitig kündigt verlängert sich der Tarif um ein weiteres Jahr.Interessant ist der Daten-Tarif, da er High­speed-Internet im Netz der Telekom anbietet. Man bekommt so zum einen schnelle Down­loads von bis zu 150 Mbit/s und profitiert zum anderen von der guten Netz­ab­deckung der Telekom.Beim Upload sind übrigens derzeit bei dem Green-Tarif maximal 10 Mbit/s möglich. Ab Erreichen des Inklusivvolumens drosselt der Anbieter auf 64 kbit/s im Download und 16 kbit/s im Upload. Logitel bietet derzeit zudem noch eine Rückerstattung des einmaligen Anschlusspreises an, wenn man dafür ein Werbeeinverständnis an Mobilcom Debitel gibt. Die Anschlussgebühr wird bei erfolgter Zustimmung der Werbeerlaubnis auf der ersten Rechnung von Mobilcom Debitel erstattet.