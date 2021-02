Ab Montag: Tchibo Mobil mit Smartphone-Bonus und mehr LTE-Daten

Die Mobilfunkmarke Tchibo Mobil startet ab dem 22. Februar eine vor allem für Neukunden interessante Aktion. Dabei gibt es einen Bonus in Höhe von 50 Euro, wenn man sich gleich ein neues Smartphone gönnt. Wer nachrechnet, bekommt es nirgends günstiger.

Neukunde werden lohnt sich

Übersicht Frühlings-Aktion

Preis für vier Wochen: 9,99 Euro

Alle vier Wochen inklusive: 6 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flatrate

maximal 21,6 Mbit/s im Download

Keine automatische Verlängerung, keine feste Laufzeit

SIM-Karte einmalig nur 4,99 Euro anstatt 9,99 Euro

Alle vier Wochen kann zwischen den Tarifen gewechselt werden

Alle Tarife und Angebote auf einem Blick

Unter dem Motto " Frühlings-Aktion" startet Tchibo Mobil vom 22. Februar bis 21. März gleich drei Rabattaktionen. Dabei gibt es zum einen die Aktions-SIM-Karte zum Einstieg einmalig für nur 4,99 Euro anstatt 9,99 Euro. Zum anderen bietet Tchibo nur in dieser Zeit eine Allnet-Flatrate mit 6 GB LTE Datenvolumen, inklusive SMS- und Telefonflat für nur 9,99 Euro für vier Wochen an.Normalerweise zahlt man für den Tchibo Smart M mit 3 GB Datenpaket schon 9,99 Euro, während der Aktionszeit kann man sich den Tarif dann mit dem doppelten Datenvolumen sichern. Enthalten ist in dem Tarif EU-Roaming. Wer sich für den Aktionstarif entscheidet, muss ihn übrigens nicht gleich sofort aktivieren. Laut Tchibo hat man dafür bis zum 30. September Zeit. Der Tarif kann zu dem Preis so lange genutzt werden, bis man kündigt oder in einen anderen Tarif wechselt. Das ist im übrigen alle vier Wochen möglich, sodass man jederzeit flexibel bleibt.Das dritte Angebot gilt für alle Neukunden, die sich auch gleich für ein neues Smartphone entscheiden. Tchibo gewährt dann einmalig 50 Euro Neukunden-Bonus beim Kauf eines Smartphones . Wichtig ist dabei, dass der Bonus erst nach sechs Monaten ausgezahlt wird. Mehr dazu verrät Tchibo auf der Aktionsseite: "Beim Kauf eines neuen Smartphones, z.B. des Xiaomi Redmi 9a für 89 Euro, und Freischaltung des Aktions-Tarifs, werden nach sechs Monaten 50 Euro als Neukundenbonus direkt auf das hinterlegte Konto überwiesen."Genutzt wird das Netz von Telefónica. Nach Erreichen des inkludierten Datenvolumens wird auf 64 kBit/s im Download und Upload gedrosselt.