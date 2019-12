WD My Passport: Flotte Festplatten & SSDs mit bis zu 5 TB Speicher

Ex­terne Fest­platten und SSDs sind aus dem Alltag vieler PC-Nutzer nicht mehr weg­zu­denken. Egal ob für Backups, als Spei­cher­er­wei­te­rung oder für schnel­le Datenübertragungen unterwegs. Die WD My Passport von Wes­tern Digi­tal gehört dabei zu den Flagg­schif­fen.

Der Klassiker: WD My Passport-Festplatten für Windows-PCs und Macs

Flott und robust: WD My Passports mit SSD-Speicher und Outdoor-Gehäuse

Western Digital

Western Digital gehört mit seinen Marken SanDisk, G-Technologie und den beliebten WD-Produkten zu den bekanntesten und beliebtesten Herstellern von Speichermedien. Gerade zur Weih­nachts­zeit stehen die günstigen und besonders zuverlässigen USB-Fest­plat­ten und Solid State Drives der WD My Passport-Reihe bei Nutzern hoch im Kurs. Das hat auch der Elek­tro­nik­händ­ler Media Markt erkannt und senkt zum Fest die Preise für viele der heiß be­gehr­ten WD-Speicher.Die externen Festplatten der WD My Passport-Reihe starten bei Media Markt bereits ab 59,99 Euro und bieten eine hohe Kapazität von maximal 5 TB. Die kompakten 2,5-Zoll-HDDs sind dabei stylisch verpackt und schrecken auch vor einer farbenfrohen Optik nicht zurück. Neben der Möglichkeit besonders große Daten­mengen aufzunehmen, überzeugen die My Passport-Fest­plat­ten mit Funktionen wie Passwort­schutz, einer 256-Bit-AES-Hardware-Ver­schlüs­se­lung und mit­ge­lie­fer­ter, smarter Software.Über hauseigene Programme wie WD Discovery und WD Backup können Cloud-Spei­cher­diens­te verbunden werden und die Datensicherung ist mit einem Klick erledigt. Alles gepaart mit einem starken "Plug and Play"-Charakter, anschließen und loslegen. Das gilt auch für neue Apple Mac-Systeme: Ein USB-C-Kabel liegt den für macOS optimierten, externen Fest­plat­ten der WD My Passport-Reihe direkt bei, das Datei­system ist ab Werk für MacBooks, iMacs und Co. ausgelegt und auch der Einsatz für so genannte Time Machine Backups ist ohne weitere Einstellungen möglich.Es kommt nicht immer auf die Größe an. Getreu nach diesem Motto bietet Western Digital mit den SSDs der WD My Passport-Serie besonders schnelle Flash-Speicher an, die mit bis zu 540 MB/s noch einmal deutlich zügiger sind als ihre klassischen HDD-Kollegen. Dafür sorgen auch die modernen USB 3.1 Gen 2-Anschlüsse, die für hohe Übertragungsraten zu Win­dows 10-PCs oder Macs sorgen. Auch beim Thema Sicherheit und Funktionsumfang stehen sie den externen Festplatten in nichts nach.Vor allem die WD My Passport Go SSD hebt sich mit einem robusten Gehäuse positiv vom Rest des Western Digital-Portfolios ab. Sie eignet sich perfekt für Reisen, denn eine äußere Gummihülle schützt besonders die High-End-Technik im Inneren und durch ein integriertes Kabel sorgt WD für noch mehr Komfort bei der Benutzung. Bewegliche Teile wurden gänzlich eliminiert, weshalb die WD My Passport Go Stürze aus bis zu zwei Metern problemlos aushält und dabei ebenso schlank und leicht auftritt wie die beliebten WD-Festplatten.