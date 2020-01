Amazon bringt Fire TV for Auto: BMW und Fiat Chrysler erste Partner

Amazon hat zur CES 2020 angekündigt, dass man weitere Partner für das Fire TV Edition-Programm gefunden hat - darunter nun auch BMW und Fiat Chrysler. Amazon bringt damit seine Unterhaltungs-Streams auch in das Auto, wenn auch dort primär auf die Rücksitzbank.

Einführung der "Fire TV Edition for Auto"

Nadine Dressler

Das hat Amazon heute im Rahmen der CES bekannt gegeben. Fire TV hat laut Amazon mittlerweile mehr als 40 Millionen aktive Nutzer. Kunden weltweit bekommen über Fire TV Zugang zu zehntausenden TV-Kanälen, Apps, Alexa-Fähigkeiten und vieles mehr. Mit dem Fire TV Edition Programm sind seit 2017 zahlreiche Geräte dazu gekommen, die Amazon-Streams unterstützen. Darunter sind neben Smart-TVs vor allen Soundsysteme. Nun startet Amazon den "Einzug" in die Automobilwelt Die neue "Fire TV Edition for Auto" ermöglicht Fahrzeugherstellern die direkte Integration von Fire TV in In-Car-Entertainment-Systeme. BMW und Fiat Chrysler gehören zu den ersten Partnern, die den Service in zukünftigen Fahrzeugen nutzen werden. Auf der CES blieb es aber nur bei eienr ersten Ankündigung, konkrete Starttermine oder eine Blick auf die Möglichkeiten mit Fire TV in Fahrzeugen gab es zunächst einmal noch nicht. Bekannt ist auch nicht, ob die Automobilbranche die Unterstützung als Bezahl-Option für die Fahrzeuge anbieten wird. Derzeit sind noch viele Frage offen.In den Fahrzeugen kann man laut Amazon mit der neuen Fire TV Edition den freihändigen Zugriff auf Alexa nutzen, um Inhalte zu starten und über die WLAN- oder LTE-Verbindung des Fahrzeugs zu streamen. Aber auch eine Einbindung mit Touch-Oberfläche ist angedacht. Unterstützt werden Live-Programme ebenso wie Aufnahmen, heißt es. Dazu steht natürlich auch im Auto Amazons Kindersicherung FreeTime zur Verfügung. Die Inhalte selbst dürften eingeschränkt zur Verfügung stehen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist - dann zum Beispiel nur für Displays auf der Rücksitzbank.Der Fahrer dürfte die Streams nur zu sehen bekommen, wenn das Fahrzeug parkt, oder auch an einer Elektroladesäule aufgeladen wird.