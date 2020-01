Acer Predator: XXL-Gaming-Monitor mit 4K-OLED-Display vorgestellt

Acer nutzt die CES in Las Vegas, um drei neue Gaming-Monitore der Pre­dator-Serie zu präsentieren. Das Flaggschiff setzt dabei auf eine Größe von 55 Zoll, bietet eine hohe 4K-Auflösung und ein OLED-Panel samt 144 Hz sowie einer Reaktionszeit von 0,5 ms.

Ausstattung des riesigen Predators und weitere Monitor-Highlights

Acer

Spätestens seit Nvidias Ankündigung der "Big Format Gaming Displays" (BFGD) vor etwa zwei Jahren, investieren viele Hersteller in größere Monitore für Spieler. Auch der Acer Pre­da­tor CG552K gehört zu dieser Gattung, obwohl er kein Nvidia G-Sync-Branding trägt. Mit ei­ner Diagonale von 55 Zoll und einer 4K-Auflösung von 3840 x 2160 Pixel richtet sich der fast schon als OLED-Fernseher zu bezeichnende Gaming-Monitor vorrangig an Konsolen-Spie­ler und alle diejenigen PC-Gamer, die genug Platz auf ihrem Schreibtisch schaffen können.Zu den technischen Vorzügen des neuen Predator-Displays gehören laut Hersteller eine Re­ak­tions­zeit von 0,5 Mil­li­se­kun­den (GTG) und eine Bild­wie­der­hol­ra­te von 144 Hz. Zudem un­ter­stützt der Monitor die Adaptive Sync-Tech­no­lo­gie, HDR 400, HDMI VRR (Variable Re­fresh Rate) und eine 98,5-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. In Hinsicht auf die An­schlüs­se liefert Acer drei HDMI 2.0-Ports, zwei DisplayPorts, USB-C sowie normalgroße USB 2.0- und USB 3.0-Schnitt­stel­len. Eine anpassbare LED-Beleuchtung und zwei 10-Watt-Laut­spre­cher runden das Gaming-Monitor-Paket ab.Neben dem groß dimensionierten Predator CG­552K stellt Acer auf der CES 2020 den Curved-Monitor Pre­da­tor X38 mit 37,5 Zoll und den Pre­da­tor X32 mit 32 Zoll aus. Letzterer will mit ei­nem Mini-LED-Panel, 4K-UHD-Auflösung, IPS-Tech­no­lo­gie, HDR 1400, seinen 144 Hz und der Nvidia G-Sync Ultimate-Zertifizierung über­zeu­gen. Das Curved-Display mit dem Krüm­mungs­grad von 2300R hingegen setzt sogar auf über­tak­te­te 175 Hz, eine zeitgemäße Re­ak­tions­zeit von 1 ms, HDR 400 und eine Ul­tra-WQHD-Auf­lö­sung von 3840 x 1600 Pixel. Über die Preise und Verfügbarkeiten der neuen Monitore sprach Acer bisher nicht.