Rekord-Weihnachtsgeschäft: Mehrere Millionen Amazon-Geräte verkauft

Das Weihnachtsfest ist geschafft und damit auch die turbulente Zeit der vielen (Geschenke-) Einkäufe. Nun gewährt der Online-Riese Amazon zum Jahresabschluss wieder einmal einen Einblick in die Bestellstatistiken zum Weihnachtsfest 2019 und meldet einen erneuten Rekord.

Bestseller und viel genutzte Dienste

Viel zu tun für Alexa

Auch neue Arbeitsplätze

Zu den meistverkauften Amazon Devices weltweit gehörten in der Weihnachtszeit 2019 der Echo Dot , der Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung sowie der Echo Show 5. Amazon hat dazu ein paar Daten und Fakten veröffentlicht, welche Alexa-Fähigkeiten in diesem Jahr besonders gefragt waren. Mit Hilfe von Alexa wurden dabei mehrere zehn Millionen Artikel bestellt, so Amazon. Die Zahl der Verkäufe allgemein überschreitet die Marke von einer halben Milliarde.Die Kunden interagierten mit Alexa ebenfalls auf Rekordniveau: Nutzer haben Alexa rund zehn Millionen Mal nach Rezepten und Kochratschlägen gefragt, so dass Alexa millionenfach bei der Zubereitung von Festessen, Keksen und Cocktails geholfen hat. Alexa half auch millionenfach, die Weihnachtsbeleuchtung anzuschalten, Freunde anzurufen und Nachrichten zu senden, Filme herauszusuchen (die beliebtesten waren Kevin allein zu Haus The Grinch und Buddy der Weihnachtself ) und vieles mehr.Dass dieser Zuwachs auch Schattenseiten hat, zeigte sich vor allem in Europa: Es gab an den Weihnachtsfeiertagen Verbindungsprobleme, da mehr Nutzer als üblich mit Alexa interagieren wollten ( wir berichteten ).Über fünf Millionen neue Kunden weltweit haben die kostenlose Testphase für Amazon Prime und/oder einen der kostenpflichtigen Dienste gestartet. Das ist ein absoluter Rekord, so Amazon. Die Anzahl der Artikel, die mit Prime Free One-Day und Prime Free Same-Day Delivery ausgeliefert wurden haben sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum im letzten Jahr fast vervierfacht. Dabei haben gut 60 Prozent mehr Kunden ihre Weihnachts­bestell­ungen an einen Abhol­punkt von Amazon liefern lassen.Amazon hat für das Fest mehr als 250.000 saisonale Voll- und Teilzeitarbeitsplätze weltweit eingestellt. Das Unternehmen beschäftigt nun weltweit rund 750.000 Mitarbeiter.