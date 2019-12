Bis 5. Januar: Unitymedia startet neue Aktionspreise und Online-Bonus

Unitymedia hat zum Jahresende noch einmal eine interessante Aktion für Neukunden aufgelegt. Wer jetzt bis zum 22. Dezember online einen neuen Tarif bucht, bekommt eine Rechnungsgutschrift von bis zu 160 Euro. Zudem entfallen bei einigen Tarifen die Aktivierungsgebühren.

2play Pakete:

2play Start 30 ab dem 13. Monat 29,99 Euro, 40 Euro Gutschrift

2play Jump 150 ab dem 13. Monat 39,99 Euro, 120 Euro Gutschrift

2play Fly 400 ab dem 13. Monat 49,99 Euro, 160 Euro Gutschrift

2play Fly 1000 ab dem 13. Monat 69,99 Euro

3play Pakete:

3play Start 30 ab dem 13. Monat 39,99 Euro, 40 Euro Gutschrift

3play Jump 150 ab dem 13. Monat 49,99 Euro, 120 Euro Gutschrift

3play Fly 400 ab dem 13. Monat 59,99 Euro, 160 Euro Gutschrift

3play Fly 1000 ab dem 13. Monat 79,99 Euro

Noch für kurze Zeit kann man als Neukunde bei Unitymedia gleich doppelt oder besser ge­sagt sogar dreifach sparen. Die Aktivierungsgebühren entfallen bei den 2play Paketen bis zum 5. Januar. Die Aktion ist kombinierbar mit einem neuen Extra-Bonus bei On­line­be­stel­lung. Der Anbieter verdoppelt den Bonus bis zum 22. Dezember noch auf bis zu 160 Euro - dabei erhält man eine umso höhere Gutschrift, wenn man einen teureren Tarif wählt.Zudem sind derzeit alle 2play-Tarife im ersten Jahr für nur 19,99 Euro im Monat zu haben. Im zweiten Tarifjahr steigen dann die Preise. Alle Tarife enthalten eine Internetflatrate, Telefonflatrate in das deutsche Festnetz und einen Highspeed WLAN-Kabelrouter (Vodafone Station), sowie WifiSpot (kostenloser WLAN-Zugang für unterwegs).Der Gigabit-Tarif erhält keinen gesonderten Online-Bonus. Bei den 3play-Paketen ist zusätzlich zu Internet und Telefonie noch ein TV-Paket enthalten. Diese Tarife kosten im ersten Jahr jeweils 24,99 Euro.Unitymedia-Kunden haben in jedem dieser Tarife zudem die Möglichkeit, im ersten Vertragsjahr (bis Ende des 11. Monats) in einen anderen Tarif zu wechseln.Zusätzlich gibt es aber weiterhin eine Wechselprämie. Diese erhalten Kunden, die noch bei ihrem alten Anbieter gebunden sind für maximal zwölf Monate. In den 2play und 3play-Tarifen zahlt man dann für diese Zeit 0 Euro bei Unitymedia.