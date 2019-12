Apple startet vom 24. bis 29. Dezember "Überraschungen" im App Store

Bis vor wenigen Jahren hatte Apple jeweils zwischen den Jahren eine große Geschenke-Aktion gestartet und mit "Zwölf Tage Geschenke" jeden Tag ein Spiel, eine App, einen Song, einen Film oder eine Serie ver­schenkt. Jetzt scheint es eine Art Neuauflage der Aktion zu geben.

So funktioniert es

Apple

Laut Medienberichten ist die Hoffnung groß, dass Apple jetzt wieder ein paar interessante Apps verschenkt, die normalerweise zu den Bezahl-Apps gehören. Wie unter anderem MacRumors berichtet, haben Nutzer die Aktion entdeckt und gemeldet. Das Motto ist "A New Surprise Awaits" - und das kann nun wirklich alles sein, viel ist zu der Aktion leider nicht bekannt.Zumindest bewirbt Apple die "tägliche Überraschung" bereits in den App Stores in Australien und Neuseeland. Dort heißt es, dass es vom 24. bis 29. Dezember täglich eine neue Überraschung geben wird. In Neuseeland ist die Aktion auch schon gestartet, es gibt für den 24. Dezember allerdings nur einen Rabatt, kein Gratis-Angebot.Dabei gibt es sogar zwei Angebote. Einmal ein Bundle für Looney Tunes World of Mayhem, auf das es 60 Prozent Nachlass gibt. Zum anderen bietet Apple in der Aktion ein Drei-Monats-Abonnement von Canva zum Preis des regulären Monats-Abos an. Ob es weltweit die gleichen Deals geben wird, und ob auch einmal ein komplett kostenloses Angebot dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Es bleibt halt eine Überraschung.Wie ihr die Überraschungen aber findet ist schon bekannt: Man muss dafür die App Store App öffnen, und dann unter den Menü-Tabs Heute, Spiele und Apps jeweils nach dem Banner mit einem geöffneten Geschenk-Paket schauen. In jedem Tab kann eine Überraschung warten.Apple hat in der Vergangenheit bereits ähnliche Aktionen während der Feiertage durchgeführt. Besonders all jene, die nun zu Weihnachten ein neues iPhone , iPad oder einen iPod touch bekommen, dürften sich über die Aktion freuen.