Extra-GB bei WinSIM und vergünstigte Tarife bei PremiumSIM sichern

Der Mobilfunkanbieter Drillisch hat die nächsten Aktionen für Neukunden gestartet: Besonders für Nutzer, die keine großen Datenpakete benöti­gen, sind die neuen Angebote lohnenswert. Interessant sind die Tarife aber auch, da man sie als Zweitvertrag mit eSIM nutzen kann.

Flexibel bleiben

Sim.de mit 4 GB LTE-Datenvolumen jetzt nur 7,99 Euro

Datenvolumen 4 GB LTE für 7,99 statt 9,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 19,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

PremiumSIM mit 2 GB LTE-Datenvolumen nur 5,99 Euro

Datenvolumen 2 GB LTE jetzt für 5,99 statt 6,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

WinSIM LTE All jetzt mit 4 statt 3 GB

Datenvolumen jetzt 4 statt 3 GB LTE für 7,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

Die Angebote sind nur für kurze Zeit bis zum 27. Dezember buchbar. Sim.de und PremiumSIM senken dabei die Preise bei den LTE S-Tarifen mit Allnetflats; bei WinSIM gibt es zudem für kurze Zeit in dem Einsteigertarif mehr Daten zum gleichen Preis. Alle Aktions-Tarife haben wir am Ende des Beitrags aufgelistet. In allen Aktionstarifen gibt es eine SMS- und Telefon-Flat für alle deutsche Netze, sowie LTE mit maximalen Download­ge­schwindig­keiten von bis zu 50 Mbit/s. EU-Roaming ist inklusive.Alle Tarife haben eine sogenannnten Daten­auto­matik. Nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens wird dabei automatisch bis zu drei Mal pro Monat 200 MB zusätz­liches Daten­volumen für jeweils 2 Euro nach­ge­bucht. Wer das nicht möchte, kann die Daten­auto­matik auch deaktivieren (einfach online über die Servicewelt).Interessant sind die Angebote auch, da man alle Tarife entweder monatlich kündbar oder auch als Laufzeitvertrag erhalten kann. Man bleibt damit sehr flexibel. Bei PremiumSIM und WinSIM zahlt man dann für den Laufzeitvertrag keine Bereitstellungsgebühr.Wer seine Rufnummer mit zu Drillisch bringt, bekommt derzeizt zudem noch noch zehn Euro Wechselbonus gutgeschrieben.