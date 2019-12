Neue Schnäppchen-Tarife bei WinSIM, Simply und PremiumSIM

Drillisch hat drei weitere Aktionen vor Weihnachten am Start: Bei WinSIM wird der Preis der Allnetflat mit 5 GB auf 7,99 Euro reduziert, bei Simply gibt es für kurze Zeit beim LTE 1000 MB-Tarif ein GB extra und bei PremiumSIM sinkt der Preis für 6 GB auf 8,99 Euro im Monat.

5 bis 6 GB Datenvolumen, guter Preis

WinSIM LTE ALL 5 GB

Datenvolumen 5 GB LTE für 7,99 statt 12,99Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

PremiumSIM LTE L 6 GB jetzt 6 Euro günstiger

Datenvolumen 6 GB LTE für 8,99 statt 14,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

Simply LTE 1000

Datenvolumen 2 statt 1 GB LTE für 6,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Bereitstellungspreis einmalig 19,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

Drillisch

Alle drei Aktionen sind seit kurzem online verfügbar und laufen noch bis zum 23. Dezember. Wer bei einer der Aktionen dabei sein will zum Sparen, sollte sich entsprechend beeilen. In allen Angeboten ist eine SMS- und Telefon-Flatrate inklusive, sowie EU-Roaming. Genutzt wird dabei das Netz von Telefonica. Beim Surfen stehen LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload zur Verfügung.Die Angebote von Drillisch eignen sich besonders, wenn man sich nicht lang an einen Laufzeitvertrag binden möchte. Denn alle Angebote sind auch monatlich kündbar. Wer möchte, kann sich auch für 24 Monate Laufzeit binden, es gibt auf Wunsch auch Hardware dazu. Man ist dabei also vollkommen frei, es gibt nur einen Unterschied bei dem Bereitstellungspreis. Der Bereitstellungspreis entfällt bei Laufzeitverträgen bei WinSIM und PremiumSIM derzeit. Für die monatlich künbaren Varianten zahlt man den einmaligen Bereitstellungspreis von 9,99 Euro Bereitstellungspreis bei WinSIM und PremiumSIM und 19,99 Euro bei Simply.Die reduzierten Monatspreis von PremiumSIM und WinSIM gelten, solang man den Vertrag nutzt. Das gilt ebenso für das kostenlose daten-Extra bei SimplyWer sich für die monatlich kündbare Variante entschiedet kann damit also jederzeit kündigen, sobald man ein besseres Angebot ausfindig macht.Drillisch bietet bei PremiumSIM jetzt für kurze Zeit wieder 6 GB für 8,99 Euro im Monat - was ein wenig günstiger ist als vergleichbare Angebote der Konkurrenz. Bei WinSIM bekommt man 5 GB für 7,99 Euro monatlich.Der Tarif ist ideal für Nutzer, die wenig Uploads und kaum größere Downloads unterwegs machen, denn dann kommt man mit 5 bis 6 GB gut über den Monat.