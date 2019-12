Boeing Starliner für bemannte Raumflüge zum ersten Test gestartet

Kurz vor Weihnachten hat die Raumfahrt-Community noch ein besonderes Geschenk bekommen: Von der Cape Canaveral Air Force Station in Florida ist der neue Starliner von Boeing erfolgreich zum ersten Testflug gestartet.

Privatisierung erfolgreich

Beim Starliner handelt es sich um die zweite Option neben dem Dragon von SpaceX, um endlich wieder bemannte Raumflüge von den USA aus unternehmen zu können. Der Bereich lag hier seit dem Ende des Space Shuttle-Programms brach. Seitdem kann die Internationale Raumstation ISS nur von den russischen Partnern angeflogen werden - zumindest, was den Transport von Besatzungen angeht. Das soll sich ab dem kommenden Jahr aber endlich wieder ändern.Auf einem Atlas V-Launcher der United Launch Alliance hob heute dann die zunächst noch unbemannte CST-100 Starliner-Kapsel vom Boden ab und absolvierte eine mustergültige Startphase. Wenn auch während des weiteren Fluges keine Komplikationen auftreten, wird das Raumschiff dann am Samstag an die ISS andocken. Die weitere Planung sieht vor, dass Starliner über die Feiertage bis zum 27. Dezember an der ISS angekoppelt bleibt.Danach folgt dann der letzte entscheidende Teil des Testfluges: Das Raumschiff muss intakt auf der Erde landen und so unter Beweis stellen, dass es Astronauten nicht nur zur ISS bringen, sondern sie auch gesund nach Hause schaffen kann. Wenn alles funktioniert, würde auch Boeing mit den konkreten Planungen für bemannte Flüge ab dem kommenden Jahr beginnen können. SpaceX hat hier einen gewissen Vorsprung, da man seit dem erfolgreichen Test im Frühjahr schon an den Vorbereitungen arbeitet.Die Erfolge von SpaceX und Boeing geben darüber hinaus auch jenen Recht, die vor vielen Jahren die umfassende Reform der US-Raumfahrt in Gang gesetzt hatten. Damals war es nicht unumstritten, dass die NASA den Bau von Raketen und Raumfahrzeugen in die Hände privatwirtschaftlicher Unternehmen legt. Diese konnten inzwischen aber belegen, dass sie im Wettbewerb in der Lage sind, preiswertere und sichere Flüge ins All zu bewerkstelligen.