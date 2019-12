WDR Computerclub-Moderator Wolfgang Back ist tot

Wolfgang Back, einer der beliebten "beiden Wolfgangs" des legendären WDR Computerclubs, ist Anfang Dezember verstorben. Das hat der WDR jetzt bestätigt. Back wurde nur 76 Jahre alt.

Computer-Begeisterte aus den "Anfangsjahren"

WDR / YouTube

Das berichtet Heise und zitiert dabei eine Bestätigung des WDR, für den Wolfgang Back lange Jahre tätig war.Wolfgang Back gehört für viele Computer-Begeisterte aus den "An­fangs­jah­ren" der PC wohl zu den wichtigsten Erinnerungen. Back war einer der ersten Journalisten, der dieses Nerd-The­ma groß im TV mit rausbrachte. Immer mit Witz und Leichtigkeit brachte Back die für Ot­to-Normal-Verbraucher noch komplett fernen Themen im Fern­seh­pro­gramm für jedermann leicht verständlich rüber und begeisterte damit sicherlich auch den einen oder anderen, der ei­gent­lich (noch) kaum etwas mit Personal Computern, Floppy Discs und dem Internet zu tun hat­te - auch wenn viele Zuschauer nur staunend vor der Flimmerkiste saßen und den Kopf schüt­tel­ten, was die beiden Wolfgangs wieder für Neuheiten und verrückt-teuren Com­pu­ter­kram vorstellten.Wolfgang Back hatte zusammen mit Moderator-Kol­le­ge Wolfgang Rudolph von 1983 bis 2003 den WDR Computerclub moderiert und schon davor das Computer-Magazin Eff Eff etabliert. Auch mit dem Hobbythek-Gründer Jean Pütz moderierte Back die eine oder andere Show, wenn es dabei um Computer-Technik ging. Back und Rudolph brachten die Computer-Wis­sen­schaft einem breiten Publikum nahe, das stetig wuchs.Back selbst hatte vor einigen Jahren in einem Interview mit dem WDR verraten, wie ihn selbst das Fieber für den PC gepackt hatte:"In den siebziger Jahren hatten meine Kumpels so eine Kiste und wenn ich zu Besuch kam stand da auf dem Bildschirm "Hallo Wolfgang, wie geht es Dir?". Das habe ich nicht ver­stan­den und gedacht: 'Da geht die Post ab und du kriegst das nicht mit.' Dann habe ich mir so ein Ding besorgt und war verschwunden und habe bis nachts um vier versucht, eine Uhr zu programmieren. Hinzu kam meine Begeisterung für den Journalismus, so dass wir vol­ler Be­gei­ste­rung begonnen haben, den Computerclub zu machen," so Back.Nach dem offiziellen Ende der TV-Show fand man die beiden als Eigenproduzenten wie­der, sie machten ihre Shows künftig für Lokalsender und natürlich für das Internet. Neben der ei­ge­nen Webseite für den Computerclub 2, landeten die beiden Wolfgangs so auch bei YouTube und als Podcast bei Apple iTunes.Ein Zusammenschnitt der etlichen Auftritte der beiden Wolfgangs aus über 400 Sendungen Computerclub: