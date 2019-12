Android: Bug bringt die aktuellste Version der Google-App zum Absturz

Die letzte Aktualisierung für die Google-App enthält einen Fehler, welcher die Software zum Absturz bringen kann. Bei einem bestimmten Such­be­griff wird die App nach kurzer Ladezeit ohne Fehlermeldung geschlossen. Der Google Assistant ist von dem Problem allerdings nicht betroffen.

Google Assistant funktioniert weiterhin

Google

Ein Reddit-Nutzer hatte herausgefunden, dass die Android-App immer dann abstürzt, wenn man nach bisher empfangenen Nachrichten fragt. Das ist im englischen Sprachraum über die Anweisung "my messages" möglich. Da auch ähnliche Anfragen, die den Begriff "messages" enthalten, zum Crash führen, könnte das Problem in Zusammenhang mit dem Wort stehen. Der Absturz soll jedoch nicht auf allen Smartphones hervorgerufen werden können.Laut 9to5google ist ausschließlich die neueste Beta-Version 10.89.9 von dem Bug betroffen. Wer das Update bereits installiert hat, kann die Google-App über die Systemeinstellungen auf den Werkzustand zurücksetzen.Obwohl der Google Assistant ebenfalls ein Teil der App ist, hat der Bug auf den Sprach­as­sis­ten­ten überhaupt keine Auswirkung. Es ist wei­ter­hin möglich, neu empfangene Nach­rich­ten über den Assistant vorlesen zu lassen, ohne ei­nen Absturz zu verursachen. Das Problem scheint also an der Darstellung der Informationen und nicht an der Implementierung der ei­gent­li­chen Abfrage, die im Hin­ter­grund stattfindet, zu liegen.Bisher ist kein Workaround bekannt, um den Absturz bei einer Anfrage in der App vermeiden zu können. Die Nutzer haben allerdings die Möglichkeit, die Nachrichten-App des Smart­pho­nes direkt aufzurufen. Zudem können alle weiteren Anfragen, die das Wort "messages" ent­hal­ten, in der Web-Version der Suche eingegeben oder vom Assistant vorgelesen werden.