MediaMonkey Download - Umfangreicher Media-Manager

MediaMonkey Download & Installation

Media-Manager für Enthusiasten

Mehr Ordnung dank dem Media Monkey

MediaMonkey Skin ändern und weitere Funktionen

Mehr Features in MediaMonkey Gold

Der kostenlose MediaMonkey Download installiert einen vielseitigen Media Player zum Abspielen und Verwalten der eigenen digitalen Musikbibliothek.Zusätzlich zur bloßen Wiedergabe der meisten gängigen Audioformate bringt MediaMonkey zahlreiche Werkzeuge mit, die mehr Ordnung selbst in größere Musiksammlungen bringen und etwa fehlende Metadaten ergänzen, Medien an andere Geräte streamen oder in andere Formate umwandeln. MediaMonkey steht für Windows in der Version 5.0.0.2338 bereit.Mit dem Update auf MediaMonkey 5 haben sich die Systemanforderungen geändert: Künftig setzt die Software eine 32-Bit- oder 64-Bit-Ver­si­on von Windows 10 voraus, ältere Ausgaben des Betriebssystems werden zumindest offiziell nicht mehr unterstützt. MediaMonkey kann auf Wunsch auch als portable Anwendung ein­ge­rich­tet werden, sodass diese dann beispielsweise von einem USB-Stick aus genutzt werden kann.Primär ist MediaMonkey auf die Wiedergabe von Musik ausgerichtet, jedoch kommt das Tool auch mit einer Reihe unterschiedlicher Videoformate zurecht. Unterstützt werden unter an­de­rem die Formate MP3, AAC (M4A), OGG, WMA, FLAC, MPC, WAV, CDA, AVI, MP4, OGV, MPEG, WMV, M3U, und PLS, jedoch lässt sich diese Liste mit Plug-ins praktisch beliebig er­wei­tern.Die Dateibibliothek von MediaMonkey wurde so entwickelt, dass sie auch mit größeren Musik­sammlungen problemlos zurechtkommt. Die Entwickler versprechen, dass selbst bei 100.000 Titeln keine Performance-Probleme auftreten. Ein Dateimonitor überwacht die angegebenen Ordner auf Wunsch nach Änderungen und übernimmt diese automatisch in die Bibliothek.Neben der Medienwiedergabe aus der Bibliothek erlaubt MediaMonkey im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Programmen auch den direkten Zugriff auf die Ordnerstruktur der lokalen Fest­platte. Im Netzwerk freigegebene Medien lassen sich ebenfalls wiedergeben, zudem kann MediaMonkey Podcasts abonnieren und Online-Radiosender abspielen.MediaMonkey bietet umfassende Möglichkeiten zum Bearbeiten der Musik-Tags und un­ter­stützt dabei verschiedene Standards wie ID3, AAC oder OGG. Fehlende Informationen kön­nen online abgerufen werden, hierbei bedient sich die Software vor allem bei Amazon, um Titel, Interpreten oder Albencover herunterzuladen.Ferner kann die Software Dateien anhand der Tags umbenennen oder sie in entsprechende Ordner umsortieren. Es werden dann zum Beispiel der Interpret oder der Albentitel be­rück­sich­tigt. Selbstverständlich lassen sich auch Wiedergabelisten erstellen und abspeichern, die Auto-DJ-Funktion hilft hier bei der Erstellung des idealen Musik-Mixes.Schließt man einen MP3-Player oder ein Smartphone an den PC an, kann man seine Musik zu­dem mit dem Mobilgerät synchronisieren. Im lokalen Netzwerk gibt MediaMonkey die Mu­sik­samm­lung sogar an Fernseher, Blu-ray-Player und andere Geräte mit UPnP/DLNA-Un­ter­stüt­zung weiter.Eine Ripping- und Brennfunktion, ein Datei­kon­ver­ter, eine automatische Lautstärkeanpassung, ein geschützter Party-Modus und umfangreiche Statistiken runden den Funktionsumfang von MediaMonkey ab. Das Aussehen und Verhalten der Software lassen sich überdies mit Skins, Visuali­sie­rung­en, Plug-ins und anderen Er­wei­te­run­gen umfassend an die eigenen Wünsche anpassen.Die kostenlose Version MediaMonkey lässt in den meisten Szenarien keine Wünsche offen, wer sich aber noch mehr Funktionen wünscht oder die Entwickler unterstützen möchte, kann zur kostenpflichtigen Gold-Version wechseln, die unter anderem bitgenaue Kopien ermöglicht oder schneller brennen und konvertieren kann.