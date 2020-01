AIMP - Vielseitiger Audioplayer aus Russland

Von Radio bis Sleep-Funktion

Vielseitige Musik-Software

Für die Wiedergabe von Musik stehen unzählige verschiedene Programme zur Verfügung. Mit AIMP 4.60.2169 stellt ein russisches Entwicklerteam eine solche Software bereit, die alle klassischen Audioplayer-Funktionen mit sich bringt.Wie es sich für eine Software zur Musikwiedergabe gehört, kann auch AIMP mit einer Vielzahl verschiedener Formate umgehen. Neben gängigen Dateitypen wie MP3, WMA, WAV sowie OGG finden sich auf der Support-Liste viele weitere Formate - dazu zählen AAC, AC3, APE, FLAC, IT, MOD, M4A, M4B, MO3, MPC, MP1, MP2, MP+, MTM, OPS, Speex, S3M, UMX, WavPack, XM. Kurz gesagt: AIMP kann eigentlich mit jeder Musikdatei etwas anfangen.So wie man es von MediaMonkey Winamp und Co. kennt, haben auch die Entwickler von AIMP ihre Software mit klassischen Audioplayer-Funktionen ausgestattet. So können Nutzer Playlisten erstellen, auf Internetradio-Programme zugreifen oder das Aussehen des Players mit Skins anpassen. AIMP macht es dank einem Editor auch möglich, Song-Informationen zu bearbeiten. Darüber hinaus wurde ein Konverter in AIMP integriert.Zu den praktischen Zusatzfeatures zählt die Sleep-Funktion, mit der sich das Programm zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch beendet oder auf Wunsch sogar den gesamten Rechner herunterfährt. Darüber hinaus bietet der Player Visualisierungen und eine Schnittstelle für Plug-ins, mit der sich der Funktionsumfang erweitern lässt.Unter der Haube bietet AIMP das, was man von einer solchen Software erwartet - und vielleicht auch ein bisschen mehr. Dank Skins und Plug-ins lässt sich die Software zudem an eigene Bedürfnisse anpassen.