Endlich bestätigt: Das nächste Civilization-Spiel ist in Entwicklung

Die Civilization-Reihe hat schon unglaubliche 32 Jahre auf dem Buckel und das Rundenstrategiespiel erfreut sich bis heute größter Beliebtheit. Der aktuelle Teil trägt die Nummer 6 und erschien auch schon 2016. Es ist also längst Zeit für einen Nachfolger und der wurde nun bestätigt.

Angesichts der nach wie vor großen Beliebtheit von Civilization konnte man zwar ohnehin davon ausgehen, dass das Spiel irgendwann einmal kommen wird, nach fast sieben Jahren wird aber so mancher schon ungeduldig, wo dieser denn endlich bleibt. Zwar ist und bleibt Teil 6 nach wie vor überaus populär und bekommt auch regelmäßig Zusatzinhalte wie neue Zivilisationen, dennoch wäre es langsam an der Zeit für frische Ideen und eine überarbeitete Grafik.Firaxis Games hat das nun endlich getan, denn man hat bestätigt , dass die Entwicklung der nächsten Ausgabe des Spiels aufgenommen wurde: "Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, die Geschichte des Studios fortzuführen, angefangen mit der Ankündigung, dass Firaxis an der nächsten Version der legendären Civilization-Reihe arbeitet", sagte Heather Hazen, die zur neuen Chefin von Firaxis ernannt wurde.Hazen weiter: "Ich habe das Glück, mit einigen der besten Entwickler in unserer Branche zusammenzuarbeiten, und wir haben Pläne, die Civilization-Reihe für unsere Millionen von Spielern auf der ganzen Welt zu neuen Höhen zu führen. Zudem werden wir Marvel's Midnight Suns auch nach dem Launch mit Inhalten unterstützen und neue kreative Projekte für unsere Teams erkunden."Die Ankündigung wurde im Zuge von personellen Änderungen bei Firaxis Games gemacht, denn Hazen ersetzt den bisherigen Studio-Chef Steve Martin, der nach 25 Jahren das Unternehmen verlässt. Das ist nicht die einzige Personalie bei der 2K-Tochter, denn auch XCOM-Director Jake Solomon geht bzw. muss gehen. Damit sinkt die Hoffnung auf einen dritten XCOM-Teil, denn auf diesen warten Fans seit mittlerweile mehr als sieben Jahren.