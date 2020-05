Free Download Manager - Kostenloser Download-Helfer

Schneller laden

Mit dem Free Download Manager lassen sich Dateien aus dem Internet herunterladen, ganz egal, ob diese via HTTP, HTTPS, FTP oder das BitTorrent-Protokoll angeboten werden. Video-Downloads von Portalen wie YouTube und das anschließende Umwandeln der Dateien sind ebenfalls möglich. Derzeit steht die quelloffene Software in der Version 6.9.1 bereit.Zwar lassen sich Dateien auch ohne Zusatzsoftware direkt über den Webbrowser herunterladen, der Free Download Manager bietet jedoch einige nützliche Zusatzfeatures für den Umgang mit Downloads.So hilft der Free Download Manager oft dabei, Zeit zu sparen: Falls möglich, spaltet die Software die zu herunterladenden Dateien in mehrere Segmente auf und bezieht diese simultan aus dem Internet. Vor allem bei langsamen Download-Quellen befördert man die Dateien so deutlich schneller auf die Festplatte.Wenn es mal nicht schneller, sondern langsamer gehen soll, lässt sich die Download-Geschwindigkeit auch jederzeit einschränken, wodurch die übrige Bandbreite dann von anderen Internetanwendungen genutzt werden kann. Pausierte Downloads lassen sich wieder fortsetzen, sofern dies vom Server unterstützt wird. Ein Zeitplaner ermöglicht das Starten von Downloads zu festgelegten Zeiten.Audio- und Videodateien lassen sich bereits abspielen, bevor die Dateien vollständig heruntergeladen wurden. Dadurch können unerwünschte Downloads vorzeitig abgebrochen werden. Nach dem Download können die Dateien zudem in andere Medienformate umgewandelt werden.Der Free Download Manager ist eine gute Alternative zu Programmen wie dem Internet Download Manager oder EagleGet . Leider haben die Entwickler einige Funktionen aus älteren Programmversionen inzwischen entfernt.