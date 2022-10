Outlook bestätigt nervigen Anmelde-Bug, Workaround steht bereit

Microsoft arbeitet derzeit an einem nervigen Fehler bei Outlook, der die Anmeldung zum E-Mail-Konto verhindert. Bis es eine dauerhafte Lösung in Form eines Software-Updates gibt, empfiehlt das Outlook-Team eine Übergangslösung.

Microsoft hat detailliert erklärt, wie sich das Problem äußert: Sie werden aufgefordert, sich bei Outlook für Ihr Outlook.com-Konto anzumelden, und erhalten den unten stehenden Fehlerdialog.



Oder Sie haben Ihr Outlook.com-Konto bereits im Outlook-Profil hinzugefügt, aber in der Statusleiste wird "Kennwort erforderlich" angezeigt. Wenn Sie versuchen, sich mit Ihrem Outlook.com-Konto anzumelden, erhalten Sie den unten stehenden Fehlerdialog.



"Sie können sich hier nicht mit einem persönlichen Konto anmelden. Verwenden Sie stattdessen Ihr Arbeits- oder Schulkonto".

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Optionen\Allgemein] "DisableSupportDiagnostics"=dword:00000001

Microsoft hat bestätigt, dass derzeit weltweit Probleme bei der Anmeldung bei Outlook auftauchen. Nutzer hatten zuvor berichtet, dass sie ganz verschiedene Fehlermeldungen erhalten, wenn sie versuchen, sich bei ihrem Outlook-Konto anzumelden. Teilweise gibt es auch keine Fehlermeldung, die Anmeldung schlägt einfach fehl.Das Outlook-Team untersucht den Fehler, um eine dauerhafte Lösung zu finden. Das Team bei Microsoft arbeitet unter Hochdruck an einer Lösung, heißt es. Bis ein Update zur Verfügung steht, können Anwender aber mithilfe eines Workarounds den Fehler umgehen und die Anmeldung nach einigen Einstellungen wieder vollziehen.Als Übergangslösung empfiehlt Microsoft die Deaktivierung der Support-Diagnose in Outlook. Es wird vermutet, dass der Fehler mit der Art und Weise zusammenhängt, wie Outlook sich in manchen Situationen für die Diagnose authentifiziert. Eine Bestätigung gibt es dafür aber noch nicht. Da es noch keine bestätigten Kenntnisse zu der Ursache gibt, wäre es auch möglich, dass das Problem kurzfristig serverseitig behoben werden kann und Nutzer gar nicht selbst Änderungen durchführen müssen.Die Funktion kann mithilfe des Registrierungs-Editors deaktiviert werden. Dazu öffnet man Registry und setzt den DWORD-Wert "DisableSupportDiagnostics" auf 1 (True).Wer nicht an den Einstellungen herumfummeln möchte, sollte einfach auf das Update warten. Einzelheiten findet man in dem offiziellen Support-Artikel von Microsoft