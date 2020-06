FastCopy - Dateien schneller kopieren und verschieben

Kopier-Tool

Das Open-Source-Programm FastCopy 3.90 beschleunigt das Kopieren sowie Verschieben beziehungsweise Löschen von Dateien und Ordnern auf Windows-Rechnern. Außerdem wird das System bei den Dateioperationen nicht so sehr belastet wie es bei den Bordmitteln der Fall ist.FastCopy benötigt nur wenig Systemressourcen und nutzt beim Lesen und Schreiben nicht den Cache des Betriebssystems. Dadurch bremst es keine anderen Programme aus und kann dem Entwickler zufolge nahezu die maximalen Transferraten des Datenträgers erreichen.Zum Kopieren oder Verschieben wählen Sie im Hauptfenster der Anwendung die Quelle (wahlweise einzelne Dateien oder ein ganzes Verzeichnis) und das Ziel aus. Danach legen Sie weitere Parameter wie den Puffer oder eine Drosselung der Übertragungsgeschwindigkeit fest. Außerdem bestimmen Sie, was mit bereits vorhandenen Dateien geschehen soll und schließen über eine Filterfunktion bestimmte Dateien aus.Mit dem Button "Listing" zeigt FastCopy eine Vorschau der durchzuführenden Aktion an, ohne dabei Daten auf der Festplatte zu bewegen. Mit "Execute" werden die Dateien und Ordner dann kopiert beziehungsweise verschoben.FastCopy wählt automatisch die ideale Transfermethode aus, je nachdem, ob sich Quelle und Ziel auf dem selben oder einem anderen Datenträger befinden. Unicode-Zeichen und Pfadnamen mit einer Länge von mehr als 260 Zeichen stellen für das Tool kein Problem dar. Auf Wunsch kann FastCopy übertragene Dateien mittels MD5- oder SHA-1 Prüfsumme überprüfen.FastCopy lässt sich nach der Installation in das Kontextmenü von Windows integrieren. Eine Bedienung über die Kommandozeile ist ebenfalls möglich. Neben den Setup-Dateien enthält der Download auch eine portable Version des Programms.Vor allem wenn es darum geht, größere Datenmengen von A nach B zu bewegen, lässt sich mit FastCopy viel Zeit sparen. Ähnliche Programme gibt es unter anderem mit TeraCopy und RichCopy