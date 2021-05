Kunst-Mission für Kids: Bestes Bild wird Jupiter-Rakete schmücken

Die ESA will die jungen Generationen mit einer neuen Aktion für den Welt­raum begeistern. Kinder bis zwölf Jahre können ihre Kunstwerke bei der Weltraum-Agentur einreichen. Das Gewinner-Bild wird dann im nächsten Jahr eine Ariane 5-Rakete beim Start zum Jupiter schmücken.

Die ESA macht Kinder zum Teil einer aufregenden Weltraum-Mission

Nicht nur der Gewinner gewinnt

Es ist guter Brauch, dass jede Weltraum-Mission von einer eigenen Illustration begleitet wird, die sich oft auch auf der Rakete wiederfindet. In dieser Hinsicht ruft jetzt die Europä­ische Welt­raum-Agentur ESA Kinder mit einem Alter von bis zu zwölf Jahren dazu auf, mit kre­a­ti­ven Werken zum Teil der kommenden "JUpiter ICy moons Explorer"-Mission, kurz JUICE, zu werden. "Der Juice Up Your Rocket! Kunstwettbewerb ruft alle Kinder von 3 bis 12 Jahren dazu auf, der ESA bei der Erstellung einer Illustration zu helfen, die die riesige Ariane-5-Ra­ke­te schmü­cken soll, die die Raumsonde auf ihre lange Reise zum Planeten Jupiter starten wird."Wie die Agentur auf der Homepage des JUICE-Kunstwettbewerbs schreibt, sollen sich die kleinen Künstler von der Mission sowie dem Planeten Jupiter und seinen großen Monden inspirieren lassen. Eine Expertenjury, "angeführt von Paxi", dem offiziellen ESA-Kindermas­kottchen , wird dann das "inspirierendste Kunstwerk" auswählen. Im nächsten Schritt wird aus der Gewinner-Illustration ein rund 4 x 3,4 m großen Aufkleber angefertigt, der dann die Nutzlastverkleidung - also die "Nase" der Ariane-5-Rakete - beim geplanten Start im Jahr 2022 schmücken wird. Darüber hinaus wird das Bild auch im Zusammenhang mit allen anderen Teilen der JUICE-Kampagne verwendet.Aber auch für alle anderen Teilnehmer winken Belohnungen. Für die zwölf besten Kunstwerke schnürt die ESA ein Geschenkpaket - unter anderem dabei ein Lego-Modell der JUICE-Raum­sonde im Maßstab 1:60. Darüber hinaus werden diese Bilder in einem JUICE-Kalender für 2022 verewigt, der frei im Netz verfügbar sein wird. Zu guter Letzt erhalten alle Teil­nehmer ein Teilnahmezertifikat, die Beiträge werden auf der ESA Kids-Website in einer eigenen Bildergalerie einsehbar sein. Alle weiteren Teil­nah­me­be­din­gun­gen zum Juice Up Your Rocket! Kunstwettbewerb findet ihr in dem Richtlinen-PDF