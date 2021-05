Foxit PDF Reader - PDF-Dateien anzeigen

Foxit PDF Reader Download & Installation

Schneller PDF-Viewer

Der Foxit PDF Reader 11.0.0.49893 ist ein kostenloses Programm zur Anzeige und zum Erstellen von PDF-Dateien. Vor allem durch seine Geschwindigkeit ist er eine interessante Alternative zum Adobe Reader Der Foxit PDF Reader läuft unter Windows 7, Windows 8 und Windows 10 (32-Bit/64-Bit), ist auf der Herstellerseite aber auch für Mac OS, Linux und Citrix erhältlich. Während der Installation können nicht zwingend benötigte Komponenten abgewählt werden. Dazu gehören eine Shell-Erweiterung, Browser-Plug-ins und eine Rechtschreibprüfung. Außerdem kann eine 14-tätige Testversion vom Foxit PDF Editor mitinstalliert werden.Das Öffnen von PDF-Dateien erfolgt fast ohne Verzögerung, beim Betrachten bietet der Foxit PDF Reader alle notwendigen Funktionen: Sie können die Seiten vergrößern beziehungsweise verkleinern, Formulare ausfüllen oder nach bestimmten Wörtern suchen. Interessante Stellen versehen Sie mit Lesezeichen oder Kommentaren. Darüber hinaus können Sie Texte auch markieren, unterstreichen oder durchstreichen.Außerdem speichern Sie PDF-Dateien mit dem Programm im TXT-Format ab oder drucken diese aus. Die Druckfunktion zeigt in einer kleinen Vorschau, wie die Seiten anschließend aussehen werden. Fehldrucke sollen so vermieden werden. PDF-Dateien lassen sich direkt aus der Anwendung heraus über Facebook und Twitter teilen oder als E-Mail versenden. Dokumente können zudem mit digitalen Signaturen unterzeichnet werden.Der Safe Reading Mode soll das System vor schädlichen PDF-Dateien schützen, indem es unerlaubte Aktionen wie das Öffnen von url-Verbindungen, das Starten externer Dateien und JavaScript-Funktionen sperrt.Das Aussehen der Benutzeroberfläche des Foxit PDF Readers orientiert sich am Ribbon-Design von Microsoft Office, sodass Nutzer der Bürosuite schnell mit dem Programm zurechtkommen dürften. In den Optionen können Sie aber auch zu einer klassischen Ansicht wechseln. Mehrere geöffnete Dateien werden in beiden Ansichten als Tabs dargestellt.