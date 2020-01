PDF24 Creator - PDF-Dateien erstellen

Viele Features

Mit dem kostenlosen PDF24 Creator in der Version 9.0.4 lassen sich ganz einfach Dokumente und Bilder in PDF-Dateien umwandeln. Abseits dessen bietet die Freeware aber auch noch ein paar Zusatzfunktionen, die den Umgang mit dem verbreiteten Format erleichtern.Der PDF24 Creator installiert sich als virtueller Drucker und kann so PDF-Dateien aus jedem Programm mit Druckfunktion heraus erstellen. Alternativ lassen sich Dokumente und Co. auch aus dem integrierten Dateimanager sowie dem Explorer von Windows per Drag-and-drop in das Tool einfügen oder Sie nutzen direkt TWAIN-fähige Geräten wie Scanner oder Kameras.Dank der Vorschaufunktion und Viewer behält man immer den Überblick. Über verschiedene Profile lässt sich die Größe der Ausgabedatei steuern. Als Ausgabeformate stehen PDF/X, PDF/A, PS, EPS, PCL, PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF und PSD zur Auswahl.Darüber hinaus lassen sich PDF-Dateien zusammenfügen, einzelne Seiten drehen oder extrahieren, die Dokumente verschlüsseln und mit einem Passwort versehen sowie signieren, mit Berechtigungen versehen und Daten wie Autor oder Titel eintragen. Außerdem kann das Programm die Dateien drucken.Mit an Bord sind zudem Werkzeuge, um PDF-Dateien zu verkleinern und eine Texterkennung in zahlreichen Sprachen. Über das Icon im System-Tray von Windows können außerdem Aufnahmen vom Bildschirminhalt anhand vorbestimmter oder benutzerdefinierter Bereiche angefertigt werden.Der PDF24 Creator ist ein nützliches Programm für den Umgang mit PDF-Dateien. Alternativ steht auf der Herstellerwebseite auch ein Online-Converter zur Verfügung, der eben­falls unter anderem Dateien von Microsoft Word, Excel und Powerpoint sowie OpenOffice oder die gängigsten Bild-Formate ent­ge­gen­nimmt. Ein Programm mit vergleichbarem Funktionsumfang wie beim PDF24 Creator gibt es beispielsweise in Form des ähnlich benannten PDFCreator Während des Installationsvorgangs wird eine Registrierung angeboten, welche sich jedoch durch einen Klick auf die Schaltfläche "Weiter" überspringen lässt.