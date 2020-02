Super Bowl 2020: Jason Momoa legt für Rocket Mortgage alles ab

Wer hätte das gedacht? Eigentlich kennen wir den Schauspieler Jason Momoa nur als muskelgepackten Kämpfer. So stand er etwa als Aquaman oder Khal Drogo (Game of Thrones) vor der Kamera und wird demnächst auch im Dune-Remake mit dabei sein. Was wir allerdings nicht wussten, ist, dass sein Aussehen in Wirklichkeit nur Show ist und er zu Hause seine Muskeln und wilde Haarpracht ablegt. Zumindest dann, wenn wir diesem verrückten Werbespot des Online-Hypothekenunternehmens Rocket Mortgage Glauben schenken.