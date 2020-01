Super Bowl 2020: Dieser Google-Werbespot rührt zu Tränen

Taschentücher bereithalten: Google hat seinen äußerst emotionalen Werbespot für den diesjährigen Super Bowl vorzeitig im Internet verfügbar gemacht und rückt darin den Google Assistant in den Vordergrund: Im Video "Loretta" hören wir die Stimme eines älteren Mannes, der den Sprachassistenten dazu nutzt, Erinnerungsstücke an die offenbar verstorbene Liebe seines Lebens zu sammeln, bevor er sie selbst vergisst. Außerdem nutzt er den Google Assistant dazu, bereits gesammelte Fotos und Videos abzurufen, die ihn an die gemeinsame Zeit mit seiner Frau erinnern.