Super Bowl 2020: Mountain Dew parodiert 'The Shining'

Die "Hier ist Johnny!"-Szene aus Stanley Kubricks The Shining ist zweifelsfrei eine der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte. Die Limo-Marke Mountain Dew hat genau diesen Filmmoment jetzt für ihren diesjährigen Super-Bowl-Werbespot aufgegriffen, dabei jedoch Jack Nicholson durch Bryan Cranston (Breaking Bad) ersetzt - und ihm gleich noch das passende Erfrischungsgetränk (in der zucker­freien Variante) in die Hand gegeben. Im Anschluss dürfen wir dann noch eine Variation der Fahrstuhl-Szene und Cranston in der Rolle der Grady-Töchter bestaunen.