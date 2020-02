Super Bowl 2020: GoT-Star trällert für Audi einen Disney-Song

Audi richtet seinen Werbespot zum Super Bowl voll auf eine elektrische Zukunft der Mobilität aus und konnte dafür ein bekanntes Talent gewinnen: Schauspielerin Maisie Williams dürfte Fans von Game of Thrones noch in ihrer Rolle als Arya Stark in bester Erinnerung sein. Hier sitzt sie nun im neuen Audi E-Tron Sportback und singt "Let it go" aus dem Disney-Hit "Die Eiskönigin", passend zur Werbebot­schaft, doch endlich die alte Welt der Verbrennungsmotoren loszulassen. Mit der Kombination aus Game-of-Thrones-Star und Disney-Lied dürfte diese wohl junge Männer und Frauen gleichermaßen erreichen.