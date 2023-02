Travolta, Braff und Faison singen zum Super Bowl für T-Mobile

T-Mobile setzt dieses Jahr in seinem Werbespot zum Super Bowl ganz auf prominente Verstärkung: In dem einminütigen Clip zieht kein Geringerer als der Hollywood-Star John Travolta in die Nachbarschaft der beiden Scrubs-Darsteller Zach Braff und Donald Faison - Grund genug, um gemeinsam den Song "Summer Nights" aus Grease anzustimmen. Natürlich gibt das Trio hier nicht den Originaltext zum Besten, sondern besingt die Vorzüge vom T-Mobile-Internetangebot für Zuhause.