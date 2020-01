Super Bowl 2020: Microsoft feiert die erste Trainerin beim Super Bowl

Als offizieller Sponsor der NFL steuert natürlich auch Microsoft in diesem Jahr einen Werbespot zum Super Bowl bei: Zwar kann in dem rund einminütigen Video "Be The One" durchaus ein Surface-Tablet entdeckt werden, eigentlicher Star ist allerdings Katie Sowers, Offensivassistentin bei den San Francisco 49ers. Somit kämpft "ihr Team" am kommenden Wochenende in Football-Finale um den Sieg. Das Besondere: Sowers ist die bislang erste Frau in der Geschichte der Sportart, die beim Super Bowl als Trainerin mit dabei ist.