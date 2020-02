Super Bowl 2020: Jeep schickt Bill Murray zum ewigen Murmeltiertag

Wir schreiben das Jahr 2020. Noch immer sitzt TV-Wetteransager Phil Connors in einer verrückten Zeitschleife fest. Er muss immer wieder den Groundhog Day von neuem erleben und kann dieser ewigen Wiederholung nicht entfliehen. Doch was in dem Film-Klassiker von 1993 für Bill Murray zur Qual wurde, ist in diesem Jahr dank Jeep ein Highlight. Jeden Tag freut sich Murray/Connors darauf, wieder aufzuwachen und mit dem neuen Jeep und seinem Kumpel, dem Murmeltier, seine Runden zu drehen. Jeep fahren forever!