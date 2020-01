Super Bowl 2020: Porsche zeigt kinoreife Verfolgungsjagd in Stuttgart

Auch Porsche schaltet zum diesjährigen Super Bowl natürlich wieder einen eigenen Werbespot - und dürfte mit diesem vor allem unter deutschen Zuschauern für Begeisterung sorgen, denn gedreht wurde das Video in Baden-Württemberg. Ausgangspunkt ist das Porsche-Museum in Stuttgart und wir werden Zeuge, wie der neue Elektrosportwagen Taycan Turbo S gestohlen wird. Allerdings steigen alle verfügbaren Sicherheitsleute in die bereitstehenden Sportwagen und nehmen die Verfolgung des Räubers auf. Was folgt, ist eine span­nen­de Jagd durch Stuttgart und Umgebung. Am Ende hält das Video zudem noch eine recht originelle Auflösung für das ungewöhnliche Geschehen bereit.