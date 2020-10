Power Your Dreams: Microsoft startet Xbox Series X|S-Kampagne

Videos automatisch starten

Microsoft hat heute den Endspurt zum Start seiner nächsten beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S eingeläutet. Die Redmonder haben einen Werbespot veröffentlicht, dieser markiert auch den Beginn der Werbekampagne, die unter dem Motto "Power Your Dreams" steht.



Morgen in einem Monat werden die beiden neuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S (offiziell werden sie zu Xbox Series X|S zusammengefasst) in den Händen ersten Spieler sein, dazu haben nun die globalen Werbeaktivitäten begonnen. Microsoft hat den ersten Werbespot zu Power Your Dreams im Internet veröffentlicht, dieser wird auch nächsten Sonntag im US-Fernsehen erstmals gezeigt, und zwar beim Sunday Night Football-Spiel der Minnesota Vikings gegen die Seattle Seahawks.



Protagonist des rund eine Minute langen Spots ist der britische Schauspieler Daniel Kaluuya, dieser war bereits für einen Oscar nominiert ("Get Out") und ist vor allem für Black Panther bekannt, wo er als W'Kabi zu sehen war. Die Musik liefert Labrinth mit dem Song "No Ordinary".



Microsoft schreibt in der Pressemitteilung zum Spot bzw. der Werbekampagne, dass man die Spieler auf eine "gemeinsame Reise in die nächste Konsolengeneration" sowie eine "inspirierende Welt der Träume" nehmen möchte.



Halo im Fokus - zu sehr? Der Spot ist aufwendig produziert, ganz glücklich wird man in Redmond damit aber wohl dennoch nicht sein. Denn die Werbung dürfte bereits vor Monaten produziert worden sein, also zu einer Zeit als Halo: Infinite noch als Startspiel vorgesehen war. Denn der Shooter spielt eine überaus prominente Rolle in diesem Clip - das Spiel wird aber nicht wie ursprünglich geplant zum Start der beiden neuen Konsolen verfügbar sein. Das ist natürlich alles andere als optimal, da es etwas irreführend ist. Zwar ist und bleibt der Master Chief das Quasi-Maskottchen der Xbox, der Spot ist aber womöglich trotzdem zu sehr auf Halo ausgerichtet.