Avowed: Das Obsidian-Rollenspiel bekommt neuen Trailer und Termin

Der neue Titel der Rollenspielspezialisten Obsidian wurde vor bereits einigen Jahren angekündigt und man darf darauf auch absolut gespannt sein. Bisher war nicht klar, wann das Spiel kommt, auf dem Xbox Games Showcase hat Microsoft nun aber endlich verraten, wann Avowed erscheint.Im Trailer sowie einem Blogbeitrag verrät Obsidian Entertainment-Chef Feargus Urquhart nämlich, dass die magische Reise im nächsten Jahr losgehen wird. Avowed erweitert das mit Pillars of Eternity erschaffene Universum, bietet jedoch "um eine neue Perspektive, eine neue Art zu kämpfen und ein neues Land, das es in der Welt von Eora zu erkunden gilt"."First-Person-Kampf war ein großer Schwerpunkt für uns", so Urquhart weiter. "Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Spieler eingebaut, um die Flora und Fauna der Lebendigen Lande zu bekämpfen. Euch stehen Schwerter, Schilde, Pistolen, magische Zauber und vieles mehr zur Verfügung, einschließlich der Möglichkeit, zwei Waffen zu benutzen, was eine riesige Anzahl von Kombinationen ermöglicht, aus denen ihr wählen könnt."