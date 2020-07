Nach 25 Jahre haben Nintendo-Fans in Super Mario 64 Luigi entdeckt

Es ist eine moderne Sage: Irgendwo in den Spieldateien zu Super Mario 64 ist auch Luigi verborgen. 25 Jahre nach dem Start des Spiels ist es jetzt Fans gelungen, den Klempner-Kollege aus geleakten Nintendo-Daten zu rekonstruieren. Die lange Suche hat ein Ende.

Luigi in Super Mario 64 war schon sehr lange im Fokus von digitalen Schatzjägern

Twitter-User @axoonium hat Luigi ausgegraben und zusammengesetzt

Nintendo hatte die Sage gestartet

Twitter

Kult-Spiele umranken gerne auch bunte und teilweise haltlose Sagen. Im Fall von Super Mario 64 wurde seit 25 Jahren in Foren und Fangruppen darüber spekuliert, wo sich nur der zweite Teil des Klempner-Teams, Luigi, verborgen hatte. Nach 25 Jahren ist Luigi jetzt tatsächlich von Fans sozusagen aus den Spieldateien ausgegraben worden. Die Entdeckung wurde durch das jüngste Leak von unzähligen Nintendo-Entwicklungs-Dateien möglich.Und tatsächlich: Bei der genauen Untersuchung dieses Datenbergs, der unter anderem auch den Source-Code aus der Entwicklung von Super Mario 64 enthalten hatte, konnten Fans laut Eurogamer das Modell von Luigi entdecken, seine Einzelteile rekonstruieren, zusam­mensetzen und jetzt erstmals präsentieren . Die Entdeckung von Luigi in den Entwicklungs-Dateien des Spiels ist für die Community der Abschluss einer langen modernen Sage - unerwartet kommt der aber nicht.Der Mythos von Luigi in Super Mario 64 hatte schon zum Start des Spiels im Jahr 1996 mit einem Interview von Shigeru Miyamoto, das Teil des offiziellen Strategie-Guides war, seinen Anfang genommen. Der Mario-Vater hatte hier bestätigt, dass Luigi tatsächlich in dem Spiel einen Auftritt feiern sollte - dann aber der letzten Optimierung zum Opfer fiel: "Nun... bis Februar war er im Spiel. Letztendlich mussten wir ihn aufgrund von Speicherpro­blemen aber herausnehmen."Danach habe man die Idee verfolgt, das Modell in einem "Minispiel im Mario Bros.-Stil" zu verwenden, aber auch dieser Plan sei verworfen worden und Luigi verschwand für 25 Jahre in den Entwicklungs-Dateien.